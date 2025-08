Kernsanierung des VinziNest bis 2026: Kosten von 1,9 Millionen Euro

Die Kernsanierung des VinziNests wird mit etwa 1,9 Millionen Euro veranschlagt. Die Realisierung dieser wichtigen Maßnahme wird durch ein starkes Netzwerk an Partnern unterstützt, dazu gehören das Land Steiermark, die Stadt Graz und die Firma Saubermacher.

GRAZ/GRIES. Die Notschlafstellen VinziNest und VinziSchutz in Gries unterziehen sich einer umfassenden Sanierung. Die Gebäude, die seit Jahren dienen, benötigen dringend eine Kernsanierung, die bis zum nächsten Jahr abgeschlossen sein soll. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,9 Millionen Euro. Zuschüsse kommen vom Land Steiermark (600.000 Euro), der Diözese Graz-Seckau (500.000 Euro) und von der Stadt Graz, die zusätzlich 400.000 Euro sowie verschiedene Leistungen über ihre Tochtergesellschaft Holding Graz zur Verfügung stellt.

Sieben Tonnen Bauschutt täglich

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten fallen täglich etwa sieben Tonnen an Bauschutt an. Mit der Unterstützung von Saubermacher wird der kostenfreie Abtransport dieses Materials ermöglicht, was zu einer Einsparung von rund 39.000 Euro führt. „Die Menge an Bauschutt, die eine solche Baustelle verursacht, ist enorm. In der intensiven Bauphase, in der wir uns befinden, fallen täglich bis zu sieben Tonnen an Material an. Wir sind den beteiligten Partnerinnen und Partnern deshalb enorm dankbar, dass wir auf diese starke Kooperation zählen können“, erläutert Martina Schröck, Obfrau der VinziWerke. Zudem stellt die Holding Graz über drei Jahre hinweg 90.000 Euro für das Projekt bereit.

„Für die Holding Graz als kommunale Dienstleisterin ist es selbstverständlich, das Sanierungsprojekt des VinziNest zu unterstützen“, betont Holding Graz-CEO Wolfgang Malik. „Wir sind stolz auf die starke Partnerschaft mit den VinziWerken und überzeugt, dass dieses Projekt im Sinne der Nachhaltigkeit und der sozialen sowie gesellschaftlichen Verantwortung (CSR) auch für uns als Hauptsponsorin einen Mehrwert darstellt.“

Das VinziNest ist die größte Notschlafstelle für Armutsmigrantinnen und -migranten in der Steiermark. Gemeinsam mit VinziSchutz, das speziell für Frauen eingerichtet ist, kann das VinziNest bis zu 120 Personen Unterkunft bieten. Während der Bauarbeiten ist das VinziNest vorübergehend in der Puntigamer Straße 10 untergebracht. Unterstützer und Spender sind herzlich eingeladen, zum Umbau beizutragen; weitere Informationen dazu sind auf www.vinzi.at/investinsnest verfügbar.

