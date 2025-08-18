KFB Salzburg feiert: Marina Osl erhält bedeutende Auszeichnung!

kfb Salzburg ist stolz: Hohe Auszeichnung für Marina Osl aus Angath mit der Tiroler Verdienstmedaille!

Am 15. August, im Zeichen des Hohe Frauentages, wurden in Tirol und Südtirol diverse Landesauszeichnungen verliehen. Unter dem Motto „Ehre, wem Ehre gebührt“, wurden zahlreiche verdiente Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens gewürdigt. Der feierliche Festakt im Riesensaal der Innsbrucker Hofburg bot eine Plattform, um herausragende Leistungen in den Bereichen Soziales, Gesundheit, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Sport, Landwirtschaft, Bildung und Ehrenamt zu feiern.

„Der heutige Tag ist ein Fest für alle, die ihre Zeit, Kraft und oft auch Leidenschaft in den Dienst anderer stellen,“ betonte der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle in seiner Laudatio. Auch der Südtiroler Landeschef Arno Kompatscher zeigte seine Dankbarkeit und wies darauf hin, dass die Geehrten durch ihr Engagement das Vertrauen in die Gemeinschaft stärken und als Vorbild für andere fungieren.

Marina Osl erhält die bronzevergoldete Verdienstmedaille

Die kfb Frau Marina Osl wurde für ihre herausragenden Verdienste um das Land mit der bronzevergoldeten Verdienstmedaille, versehen mit dem Tiroler Adler, geehrt. Ihr engagiertes Ehrenamt für die Katholische Frauenbewegung Salzburg sowie ihr Wirken in der Heimat- und Pfarrgemeinde Angath wurden damit gewürdigt.

Dank und Anerkennung

Marina Osl ist eine bemerkenswerte Frau, die eine prägendes Kapitel in der Geschichte Angaths geschrieben hat. Mit 17 Jahren wurde sie die jüngste Chronistin des Ortes.

Als Gründungsmitglied und Schriftführerin des Kriegerdenkmals, des Krippenvereins und der Landjugend Angath übernahm sie früh Verantwortung und legte damit die Grundsteine für ihr lebenslanges Engagement in der Gemeinde.

Seit Jahrzehnten ist Marina Osl ein aktives Mitglied der Katholischen Frauenbewegung Salzburg, wo sie in verschiedenen leitenden Positionen, wie als Obfrau von Angath und Regionalleiterin der Region Wörgl, Verantwortung übernahm. Aufgeben war für sie nie eine Option.

Ihre unermüdliche Leidenschaft für das Dekorative lebt sie als Pfarrgemeinderätin und Organisatorin zahlreicher Veranstaltungen aus, wodurch sie auch zur Verschönerung des Kirchenraumes maßgeblich beiträgt.

Frauen wie Marina Osl sind essenziell für die kfb; sie fördern eine gerechtere, fairere Welt und sind für das gute Miteinander in der (Pfarr-) Gemeinde unverzichtbar – sie hören zu und bringen sich aktiv ein.

Herzlichen Glückwunsch und Dankeschön, liebe Marina!

Mit dir sind wir in der Katholischen Frauenbewegung Salzburg Vorbilder für erfolgreiche Frauen in Kirche und Gesellschaft!