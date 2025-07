KFG vs. Staat: Pascuttini äußert sich nach dem Verhandlungstag zufrieden

Am Donnerstag fand am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz die vierte und letzte zivilrechtliche Verhandlung des Korruptionsfalles (FPÖ-Finanzaffäre) des Freien Gemeinderatsclub (KFG) statt. Ein Urteil wird in den kommenden Wochen erwartet, und der KFG-Obmann Alexis Pascuttini äußerte sich optimistisch über den Verlauf des Prozesses.

In dieser Verhandlung klagen KFG und sein Klubobmann Pascuttini auf 11.975 Euro Schadensersatz von der österreichischen Regierung. Der Vorwurf bezieht sich auf vermeintliche Ermittlungsfehler, die von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt im Zusammenhang mit dem Finanzskandal aus dem Jahr 2021 gemacht wurden. 2022 wurden die Verfahren von Graz nach Klagenfurt verlagert, was zusätzliche rechtliche Herausforderungen mit sich brachte.

Ein zentraler Streitpunkt war der Entzug des Parteienstatus durch die zuständige Staatsanwältin, der durch das Oberlandesgericht Graz nach einer Klage des KFG wiederhergestellt wurde. Pascuttini äußerte sich vor dem Prozess mit den Worten: „Es ist inakzeptabel, dass einer Staatsanwältin in einem solch sensiblen Verfahren wiederholt Fehler unterlaufen und die Betroffenen dafür die Konsequenzen tragen müssen.“

Pascuttini: „Ich bin sehr zufrieden“

Nach der Verhandlung zeigte sich Pascuttini zufrieden mit dem „bislang fairsten“ Verhandlungstag in diesem Verfahren. Mit Blick auf das bevorstehende Urteil äußerte er sich optimistisch: „Ich bin mit dem Verlauf der heutigen Sitzung sehr zufrieden.“

Die geforderte Summe von 11.975 Euro umfasst die wiederholten Kosten für Rechtsmittel, die der KFG aufbringen musste, um den Parteienstatus zurückzuerlangen. Insgesamt entstanden Kosten von etwa 80.000 Euro für verschiedene rechtliche Verfahren, die zur Klärung der Vorwürfe geführt haben. Pascuttinis Anwalt, Andreas Kleinbichler, erklärte: „Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat in diesem Fall unprofessionell gehandelt, was zu erheblichen Mehrkosten für Pascuttini führte.“

