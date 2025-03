„Kickl kontert in Ried: Der ‚Noch-nicht-Kanzler‘ legt los – Enthüllungen und Spannungen!“

Im Kontext der aktuellen politischen Entwicklungen in Österreich, zeichnete sich eine interessante Konfrontation zwischen den Demonstranten der „Omas gegen Rechts“ und einer pro-Kickl Versammlung ab. Vor den Reden konnte man im Saal ein auffälliges Banner mit der Aufschrift „Omas und Opas für Kickl“ sehen. Unterstützt von spaciger Musik betraten Herbert Kickl, der Vorsitzende der FPÖ, Oberösterreichs FPÖ-Frontmann Manfred Haimbuchner sowie der Bezirksparteiobmann Thomas Dim die Bühne und wurden mit frenetischem Beifall und Rufen nach „Herbert, Herbert“ begrüßt. Kickl entblößte in seiner Rede seine Sicht auf die Regierungsverhandlungen. Seiner Meinung nach hätte er „den Sack zumachen können“, was gleichbedeutend gewesen wäre mit einem Verrat an den Wählern und der Bevölkerung. Diese Botschaft fand großen Anklang und erntete begeisterten Zuspruch. Er nannte sich selbst einen „starken und stolzen Oppositionsführer“ und äußerte den ehrgeizigen Wunsch, über einen verlängerten Anlauf ins Bundeskanzleramt tatsächlich der „Volkskanzler“ zu werden. Bei dieser Gelegenheit rief er seine Funktionäre dazu auf, sich sowohl sich selbst als auch den Wählern treu zu bleiben, um noch größere Wahlerfolge zu erzielen. Siehe auch Festliche Köstlichkeiten: Traditionelle Weihnachtsgerichte in Wien Manfred Haimbuchner stimmte in dieser Hinsicht überein und betonte, dass die FPÖ nicht zu stoppen sei: „Man kann uns nur verzögern, man kann uns aber nicht aufhalten“. Diese positiven Botschaften sollten den Rückhalt unter den Anhängern stärken und die FPÖ ermutigen, sich kontinuierlich für ihre politischen Ziele einzusetzen. In seiner Ansprache begrüßte Kickl auch die „Freunde von der AfD“, darunter die Fraktionsobfrau Katrin Ebner-Steiner sowie den Abgeordneten Markus Walbrunn aus Bayern. Er beschrieb eine breite Welle nationalistischer Bewegungen, die durch Europa rollt, mit positiven Erwähnungen unter anderem von Frankreich, den Niederlanden, Tschechien und Italien. Kickl forderte eine klare Haltung gegenüber internationalen Akteuren, insbesondere dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, und bemerkte, dass klare Worte auch für russische Führer wie Wladimir Putin notwendig sind. In Bezug auf die Regierung sah Kickl nur Stillstand unter der Koalition von Schwarz-Rot-Pink. „Da gackerns ein bissl herum und legen uns die faulen Eier“, sagte er und bezeichnete die Regierungsbank als eine „Legebatterie im Hühnerstall“. Zudem äußerte er die Vermutung, dass Bundeskanzler Christian Stocker nur ein Platzhalter für den ehemaligen Kanzler Sebastian Kurz sein könnte. Kickl war sich sicher, dass dieser Zustand nicht lange anhalten würde und ein Weg für einen neuen Volkskanzler in Österreich entstehen würde. Siehe auch Schreckliches Busunglück in Guatemala: Mindestens 55 Tote! Er sprach auch die Themen Migration und Innenpolitik an und plädierte für Konzepte wie „Grenzen zu statt Augen zu“ sowie „Heimreise statt Anflug“. Laut seinen Ausführungen könnten hierdurch die sozialen Systeme des Landes geschützt werden. Die FPÖ, so Kickl, wolle sich für die Interessen der Österreicher einsetzen, während er der ÖVP vorwarf, die Prioritäten falsch zu setzen, indem sie Millionen für Entwicklungshilfe ausgibt, während sie gleichzeitig Objekte wie das „Sky Shield“ unterstützt, das als eine Form eines NATO-Beitritts interpretiert werden könnte. Zum Schluß stellte Kickl das Bild der österreichischen politischen Eliten dar, die seiner Meinung nach unter dem Gängelband der EU stehen. Siehe auch März-Highlights: Musiklegenden, Kultshows und Top-Acts in der Wiener Stadthalle

