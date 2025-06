Kickoff zum Kultursommer Wien: Prater-Picknick mit den Wiener Symphonikern

Der Kultursommer Wien eröffnet mit einem festlichen Open-Air-Konzert der Wiener Symphoniker auf der Kaiserwiese im Prater. Diese Veranstaltung, die keinen Eintritt kostet, bietet dem Publikum die Möglichkeit, ein musikalisches Picknick vor der beeindruckenden Kulisse des Riesenrads zu genießen.

WIEN/LEOPOLDSTADT. Der Kultursommer Wien verspricht auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm mit kostenlosen Veranstaltungen in allen Wiener Bezirken. Vom 26. Juni bis in den August verwandelt sich die Stadt in eine lebendige Bühne, die Konzerte, Theateraufführungen, Kabarett, Artistik und literarische Lesungen für alle Altersgruppen bietet. Diese Kunstevents fördern nicht nur die lokale Kultur, sondern bieten auch Raum für Begegnungen und Gemeinschaft.

Der feierliche Auftakt des Kultursommers wird traditionell durch das Prater-Picknick der Wiener Symphoniker gestaltet, das in diesem Jahr am Donnerstag, den 26. Juni, und am Freitag, den 27. Juni, jeweils von 19.30 bis 21 Uhrauf der Kaiserwiese im Prater stattfindet. Die Konzertbesucher können sich auf ein einzigartiges Erlebnis unter freiem Himmel freuen, untermalt von der zauberhaften Beleuchtung des Wiener Riesenrads. Tipp für einen gelungenen Abend: Vergessen Sie nicht, Ihre Decke und Ihren Picknickkorb mitzunehmen!

Werke des Walzerkönigs und mehr im Prater

Unter der musikalischen Leitung von Petr Popelka interpretieren die Wiener Symphoniker gemeinsam mit prominenten Gästen wie dem Sänger Lemo, dem Bassbariton Thomas Quasthoff, der Sopranistin Alina Wunderlin und dem Trio The Flying Schnörtzenbrekkers ein abwechslungsreiches Programm. In diesem festlichen Jahr, das dem berühmten Komponisten Johann Strauss gewidmet ist, werden zahlreiche Meisterwerke des Walzerkönigs erklingen, ebenso wie zeitgenössische Stücke von Frank Sinatra, George Gershwin, Georg Breinschmid und Lemo selbst. Diese musikalische Vielfalt sorgt dafür, dass sowohl Liebhaber klassischer Musik als auch moderne Klänge auf ihre Kosten kommen.

Die Teilnahme an diesem unvergesslichen Erlebnis ist an beiden Abenden kostenfrei. Für Fans und Kulturinteressierte gibt es eine umfassende Übersicht des gesamten Programms des Kultursommers unter www.kultursommer.wien. Hier können Sie die Veranstaltungen und Künstler entdecken, die diesen einzigartigen Sommer noch aufregender machen.

