Kind und Hund: Kostenlose Informationsabende zur effektiven Hundehaltung

Prävention und Aufklärung: Die Arche Noah und die FPÖ organisieren gemeinsam mit Hundetrainerin Anna Schmidbauer einen Informationsabend zum Thema „Kind trifft Hund“, um das Bewusstsein für den sicheren Umgang zwischen Kindern und Hunden zu schärfen.

GRAZ. Tierschutz macht keine Sommerpause. Unter dem Motto „Vorsorge ist besser als Nachsorge“ freuen sich die Tierrettung der Arche Noah, die FPÖ und Hundetrainerin Anna Schmidbauer, alle Interessierten zu einem Vortrag und Informationsabend zum Thema „Kind trifft Hund“ am 7. August um 18 Uhr in der „Franzl Weinstube“ (Triester Straße 412, 8055 Graz) einzuladen. Seit der Einführung dieser Veranstaltungsreihe hat das Team bereits drei Informationsabende veranstaltet, darunter zwei zu demselben Thema sowie einen Vortrag, der das kritische Thema „Giftköder in Graz“ behandelt hat.

Diese Veranstaltung knüpft an die bereichernden Gespräche und den Austausch vom Vorjahr an und setzt den Fokus auf Information und Prävention. Dominik Hausjell, Bezirksobmann der FPÖ Puntigam, merkt an: „Es ist auffällig, dass der richtige Umgang von Kindern mit Hunden in den letzten Jahren scheinbar in Vergessenheit geraten ist. Unsere Vorträge bieten Familien und Hundebesitzern eine wertvolle Chance, Klarheit in der Beziehung zwischen Kind und Hund zu schaffen und Begegnungen sicherer zu machen. Bissunfälle können oft leicht verhindert werden.“

Richtiges Verhalten und Respekt ausschlaggebend



Charly Forstner, Obmann der Arche Noah, betont: „Hunde sind bekanntlich die besten Freunde des Menschen, doch ein erfolgreicher Aufbau dieser Verbindung erfordert klare Strukturen und Regeln. Oft sind es kleine Verhaltensänderungen, die große Unterschiede im Umgang mit Tieren ausmachen können. Wir sind dankbar für die Möglichkeit, solche kostenlosen Informationsveranstaltungen anbieten zu können, die die Sicherheit und das Zusammenleben zwischen Zwei- und Vierbeinern fördern.“

Anna Schmidbauer, Hundetrainerin, hebt hervor: „Oft werden bestimmte Hunderassen unfair als Sündenböcke für Bissunfälle dargestellt. Tatsächlich ist es jedoch die Mischung aus angemessenem Verhalten und Respekt gegenüber Tieren, die sichere Interaktionen gefördert. Wer die Verhaltensweisen und Triebe von Hunden deuten kann, ist in der Lage, bevorstehende Probleme im Vorfeld zu vermeiden.“

Der kostenlose Informationsabend zum Thema „Kind trifft Hund“ findet am 7. August um 18 Uhr in der „Franzl Weinstube“ (Triester Straße 412, 8055 Graz) statt. Jeder Interessierte ist herzlich willkommen!

Das könnte dich auch interessieren:

Dieser Garten in Jakomini ist ein Highlight im ganzen Jahr.

Die FPÖ plant, Grazer Asylquartiere anderweitig zu nutzen.

Kick schauen im Märzenstüberl beim Augarten.