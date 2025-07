Kinderaktivität: Abenteuer und Freude in der Boulderhalle

Boulderspaß & Bewegung für Kinder!

Entdecke die Welt des Boulderns für Kinder! Unser Boulderkurs bietet den perfekten Einstieg für kleine Kletterfreunde, die coole Boulderbewegungen erlernen möchten. Durch spielerische Elemente und lustige Spiele werden die Kinder motiviert, ihre Kletterfähigkeiten weiterzuentwickeln und gleichzeitig Spaß zu haben.

Das Bouldern ist nicht nur eine aufregende Sportart, sondern auch eine großartige Möglichkeit, Kraft, Beweglichkeit und Koordination zu trainieren. Unsere erfahrenen Trainer von Naturfreundejugend begleiten die Kinder in kleinen Gruppen, wo sie in einer sicheren Umgebung neue Tricks lernen und verschiedene Bewegungsabläufe ausprobieren können. Egal, ob Anfänger oder bereits erfahren – jeder ist willkommen!

Wichtige Informationen:

Was du mitbringen solltest: Bequeme Kleidung, eine kleine Jause, ein Getränk und Hallenschuhe oder Gymnastik-Patschen.

Bequeme Kleidung, eine kleine Jause, ein Getränk und Hallenschuhe oder Gymnastik-Patschen. Treffpunkt: Basecamp Matrei, Statz 49. Hier erwartet dich eine einladende und inspirierende Umgebung, die perfekt für sportliche Aktivitäten ist.

Basecamp Matrei, Statz 49. Hier erwartet dich eine einladende und inspirierende Umgebung, die perfekt für sportliche Aktivitäten ist. Kosten: 20 EURO + 10 EURO Eintritt, die direkt im Basecamp zu zahlen sind.

Das Bouldern fördert nicht nur die physische Fitness, sondern auch soziale Fähigkeiten und das Selbstbewusstsein der Kinder. Durch das gemeinsame Erlebnis in der Gruppe werden Teamgeist und Freundschaften gefördert. Wenn dein Kind Lust hat, neue Herausforderungen zu meistern und Spaß zu haben, dann komm vorbei und lass dich inspirieren!

Zusätzlich ist es wichtig zu erwähnen, dass Bouldern als eine Art Klettersport auch die Abenteuerlust der Kinder weckt und sie an die frische Luft bringt. In einer Zeit, in der digitale Inhalte oft dominieren, bietet Bouldern eine wertvolle Möglichkeit zur Bewegung und zum Erleben der Natur. Melde dich noch heute an und werde Teil unseres Boulderabenteuers!