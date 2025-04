Kinderstadtteilführer: St. Leonhard wird am 10. April von Kindern erkundet

Der zweite Grazer Bezirk, St. Leonhard, wird nun auch einen eigenen Kinderstadtteilführer des Vereins Fratz Graz erhalten. Die Erkundung dieses lebendigen Stadtteils beginnt am 10. April um 14 Uhr am Spielplatz der Pfarre St. Leonhard. GRAZ/ST. LEONHARD. „Ich sehe was, was du nicht siehst“ ist nicht nur ein beliebtes Spiel, sondern auch eine spannende Möglichkeit für Kinder, ihren Bezirk durch eine besondere Linse zu betrachten. Am Donnerstag, dem 10. April, organisiert der Verein Fratz Graz ein gemeinsames Event, bei dem Kinder von 14 bis 15:30 Uhr die einzigartige Facette St. Leonhards entdecken können. Siehe auch Handyverbot: Wiener Schulen sollen Vorschläge zur Umsetzung einbringen Junge Entdecker und Entdeckerinnen Die jungen Grazerinnen und Grazer werden ermutigt, die besten Spielplätze zu finden, spannende Geschichten über ihren Stadtteil zu teilen und herauszufinden, welche interessanten Begebenheiten in St. Leonhard stattgefunden haben. Auch die Herkunft der Straßennamen wird auf spielerische Art und Weise untersucht. All diese Erlebnisse und Erkenntnisse werden schließlich in einem spannenden Kinderstadtteilführer zusammengeführt, der die Ergebnisse der Forschungstour dokumentiert. Bereits mehrere Kinderstadtteilführer für unterschiedliche Grazer Bezirke wurden vom Verein erstellt. In St. Leonhard wird das Projekt nun ins Leben gerufen, um die Perspektive der Kinder in die Stadtentwicklung einzubeziehen. Der Führer soll nicht nur von Kindern für Kinder informativ sein, sondern bietet auch kreative Vorschläge für kinderfreundliche Aktivitäten und Spielideen, die das Erkunden des Stadtteils erleichtern. Siehe auch Bankensterben in Wien: Ist die Kundenbetreuung überholt? Zusätzliche Interessante Infos: KAGes fördert ein umfassendes Kinderbetreuungsangebot in der Region. Waltendorf erhält auch einen eigenen Kinderstadtteilführer. Darüber hinaus liegt der Fokus auf dem verantwortungsbewussten Umgang der Kinder mit digitalen Medien und der Vermeidung exzessiver Online-Zeiten.

