Kinderzentrum: Charly Temmel präsentiert Eisaktion und Spendenscheck am LKH Graz

Am Dienstagvormittag fand die traditionelle Eisaktion von Charly Temmel am Kinderzentrum des LKH Graz statt. Neben Vanille, Schokolade und Erdbeere hatte der Eismacher dabei auch einen Scheck über 3.000 Euro mit im Gepäck.





Dieses gesellschaftliche Ereignis hat sich zu einer willkommenen Tradition entwickelt. Charly Temmel, bekannt für seine kreative Eisherstellung, belebt mit dieser Aktion die Tage der jungen Patientinnen und Patienten und bietet eine willkommene Abwechslung im Klinikalltag. Sommerstimmung in verregneten Wochen

Der Besuch von Temmel gilt seit zehn Jahren als sommerlicher Fixpunkt an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde sowie an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendchirurgie. Auch jene Kinder, die aus gesundheitlichen Gründen ihre Stationen nicht verlassen konnten, wurden mit Eis versorgt. „Die Eisaktion bringt immer wieder Sommerstimmung ins Kinderzentrum“, sagte Pflegeleitung Ulrike Kylianek, die die positive Auswirkung dieser Aktion auf die Kinder betonte. Siehe auch Dein Atem – Ruach Elohim: Kunstinstallation in der Herz-Jesu-Kirche Graz Neben den Klassikern Vanille, Schokolade und Erdbeere hatte Temmel dieses Jahr eine zusätzliche Überraschung: Einen Spendenscheck in Höhe von 3.000 Euro für die Steirische Kinderkrebshilfe. Diese großzügige Spende stammt aus dem kürzlich erhaltenen Josef-Krainer-Preis. Den Scheck überreichte er persönlich an Martin Benesch, den Leiter der Klinischen Abteilung für Pädiatrische Hämato-Onkologie. „Die Spende kommt in vollem Umfang den Kindern auf der Kinderkrebsstation zugute“, bedankte sich Benesch für die wertvolle Unterstützung. Prominente Gäste

Die Eisaktion zog auch zahlreiche prominente Gäste an, darunter die Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom, der Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes Gerald Schöpfer, die Rektorin der Pädagogischen Hochschule Beatrix Karl und die Sängerin Jazz Gitti. Diese gemeinsame Aktion verdeutlicht, wie wichtig gesellschaftliches Engagement für die Kleinen ist und dass die Gemeinschaft zusammenstehen kann, um das Leben der kranken Kinder ein wenig heller zu machen. Siehe auch Grazer Forschungsteam bestätigt: Erde erwärmt sich schneller als bisher gedacht Das könnte dich auch noch interessieren:



