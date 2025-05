Kino Handl: Abrissarbeiten auf der Äußeren Mariahilfer Straße haben begonnen

Ein letzter Blick, bevor alles verschwindet: Der Abriss des historischen „Kino Handl“ in Rudolfsheim-Fünfhaus ist im Gange. Ein engagiertes Team will Erinnerungen an den einstigen Kulturort bewahren – und bittet die Bevölkerung um Unterstützung.

WIEN/RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS. Der Rückbau des traditionsreichen Kino Handl an der Mariahilfer Straße 160 hat begonnen. Am Montag wurde mit dem Abriss des Seitengebäudes gestartet – das bestätigte Friedrich Engl, der sich gemeinsam mit Luka Šola und weiteren Kulturschaffenden für den Erhalt der Erinnerung an das Kino einsetzt, gegenüber MeinBezirk.

Das Gebäude, das Anfang des 20. Jahrhunderts von der Kinopionierin Irma Handl erbaut wurde, war über Jahrzehnte ein kultureller Mittelpunkt im 15. Bezirk. Von 1908 bis 1976 diente es als Veranstaltungsort für zahlreiche Filmvorführungen – mit einem prachtvollen Saal, der bis zu 700 Menschen Platz bot. Der letzte gezeigte Film war 1976 „Sunny Boys“. Kino Handl war nicht nur ein Ort für Filme, sondern auch ein Raum für Gemeinschaft, in dem die Menschen zusammenkamen, um Geschichten zu erleben und zu teilen.

Erinnern statt vergessen

Trotz des unwiderruflichen Abrisses soll die Geschichte des Hauses nicht einfach verschwinden. „Wir möchten der Bevölkerung die Gelegenheit bieten, um sich zu verabschieden“, betonen Engl und Šola. Mit einer öffentlichen Sammelaktion rufen sie dazu auf, persönliche Erinnerungen, Fotos, Kinokarten oder Erzählungen beizusteuern. Die Bürger sind eingeladen, ihre Geschichten zu teilen, um das kulturelle Erbe des Kinos lebendig zu halten. Diese Sammlung wird in einer digitalen Chronik dokumentiert, die schließlich als Teil der städtischen Kulturgeschichte präsentiert wird.

Die Aktion ist Teil eines größeren Trends in vielen europäischen Städten, in denen historische Orte abgerissen werden, um Platz für moderne Entwicklungen zu schaffen. Kritiker warnen, dass solche Abbrüche die kulturelle Identität einer Stadt gefährden. Studien zeigen, dass Orte mit einer reichen Geschichte und Tradition oft einen positiven Einfluss auf die Gemeinschaft und das Wohlbefinden der Bewohner haben. Daher ist die Erhaltung von Erinnerungen an solche Orte von großer Bedeutung.

