Kino unter Sternen: Die schönsten Open-Air-Kinos in Wien

Film auf großen Leinwänden unter freiem Himmel – genießen Sie Ihre Lieblingsfilme im Auto, auf der Wiese oder hoch oben über den Dächern von Wien! Die Stadt bietet zahlreiche Open-Air-Kino-Möglichkeiten. Hier finden Sie die besten Spots dafür, ausgewählt von MeinBezirk.

WIEN. Ob Sie ein Film-Enthusiast sind oder einfach nur romantische Abende unter dem Sternenhimmel genießen wollen, die Saison der Wiener Open-Air-Kinos steht vor der Tür. An verschiedenen Orten in der Stadt können Besucher die besten Filme in entspannter Atmosphäre erleben, sei es im Auto, im Park oder bei anderen einzigartigen Locations. MeinBezirk hat die schönsten Filmspots für ein unvergessliches Kinoerlebnis aufgelistet.

„Kino wie noch nie“

Vom 26. Juni bis 24. August findet im Augarten eine besondere Reihe statt: „Kino wie noch nie“, präsentiert vom Filmarchiv Austria (2., Obere Augartenstraße 1e). An insgesamt 60 Abenden werden Filmklassiker, spannende Neuentdeckungen und bereichernde Gespräche unter freiem Himmel geboten. Das „Wanderkino Bioskop“ bringt die Magie des frühen Kinos mit handbetriebenen Projektionen zurück. Tickets kosten 10 Euro, ein Zehnerblock 65 Euro. Mehr Informationen erhalten Sie auf der Webseite filmarchiv.at, oder per Mail unter [email protected] oder telefonisch unter 0800 808 133 (ab 20. Juni, ab 16 Uhr).

Über den Dächern Neubaus

Auf dem Dach der Hauptbücherei Wien (7., Urban-Loritz-Platz 2a) können Sie bis zum 13. September Filme genießen. Im Juni und Juli können reservierte Tickets von 20 bis 20.30 Uhr abgeholt werden, der Film startet um 21 Uhr. Im August beginnt der Film um 20.30 Uhr und im September eine halbe Stunde früher. Vor Ort warten frisches Popcorn, Snacks, Eis und Getränke auf die Zuschauer. Bei kühleren Abenden stehen auch Decken zur Verfügung, allerdings in limitierter Anzahl. Tickets sind ab 11 Euro erhältlich hier.

Filmfestival 2025

Das 35. Film Festival am Rathausplatz findet vom 28. Juni bis 31. August statt. Hier erleben Sie aufregende musikalische Kinohighlights auf einer riesigen Leinwand. Der Eintritt ist kostenlos. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite filmfestival-rathausplatz.at.

„VOLXkino“

Das „VOLXkino“ ist ein mobiles Open-Air-Kino, das vom 5. Juni bis 21. September in verschiedenen Wiener Stadtteilen unterwegs ist. Es begeistert seit 35 Jahren mit jährlich 40 Filmveranstaltungen in Parks und Wohnanlagen. Die Filme beginnen im Juni und Juli um 21 Uhr, im August um 20.30 Uhr, und im September um 19.30 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter volxkino.at oder telefonisch unter 0676 35 122 42.

„Dotdotdot“

Seit 2015 erfreut das internationale Open-Air-Kurzfilmfestival „dotdotdot“ die Wiener mit Kurzfilmscreenings und Filmtalks. In diesem Jahr finden die Veranstaltungen vom 27. Juli bis 26. August statt. Weitere Informationen finden Sie auf dotdotdot.at.

„Sunset Cinema“

Erleben Sie Klassiker der 90er- und 2000er-Jahre beim „Sunset Cinema“ an drei Standorten in Wien vom 18. Juni bis 30. August, Beginn immer um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei, und Besucher können Picknickdecken sowie Snacks mitbringen. Werfen Sie einen Blick auf das Programm unter frish.wien. Die Standorte sind Schweizergarten (3., Heeresmuseumstraße), Weghuberpark (7., Lerchenfelder Straße 3), und Rudolf-Bednar-Park (2., Krakauer Straße 17).

„Frame[o]ut“

Innovatives Kino der Gegenwart wird bei „Frame[o]ut“ geboten, das jährlich einem speziellen Motto gewidmet ist. Dieses Open-Air-Kino im Museumsquartier findet jeden Freitag und Samstag im Hof 8 statt und bei Schlechtwetter in der MQ Arena 21. Die Veranstaltung ist vom 18. Juli bis 5. September und der Eintritt ist frei. Das Programm finden Sie auf frameout.at.

Weitere worth mentioning:

5. Bezirk: „Science Fiction im Park“ im Bruno-Kreisky-Park – vom 9. bis 14. Juni werden SF-Filme unter dem Motto „Fatal Error (?) – Künstliche Intelligenz im phantastischen Film“ gezeigt.

10. Bezirk: „Stumm & Laut“, Teil des „VOLXkinos“, findet am 21., 22. und 23. August im Helmut-Zilk-Park statt, der Eintritt ist frei.

