Kinoerlebnis: Ab April wird das Nonstop-Abo um drei Wiener Kinos erweitert

Filmbegeisterte in Wien können sich ab April über die aufregende Erweiterung des Nonstop-Kinoabos freuen, das nun drei neue Kinos hinzufügt: das Haydn Kino, das Urania Kino und das Actors Studio. Diese Initiative, die seit zwei Jahren besteht, hat bereits Tausende Wienerinnen und Wiener dazu ermutigt, kostengünstig die Kinos der Stadt zu besuchen.

WIEN/INNERE STADT/MARIAHILF. Kinobesucher müssen ab sofort nicht mehr auf die neuesten Blockbuster verzichten. Die Erweiterung des Nonstop-Kinoabos umfasst nicht nur eine Vielzahl neuer Hollywood-Produktionen, sondern nun auch zwei Cineplexx-Kinos. Neu im Programm ist das Actors Studio (1., Tuchlauben 13), das zur heimischen Kinokette Cineplexx gehört. Das Abonnement schließt nun auch exklusive Programmkinos ein, wie das renommierte Burg Kino und bietet somit ein weiteres Highlight für Filmliebhaber.

Das Haydn Kino (6., Mariahilfer Straße 57) wird in ähnlicher Weise seine Auswahl erweitern und eine Vielzahl neuer Blockbusterfilme wie „Captain America“ und andere erfolgreich umgesetzte Titel auf Englisch präsentieren. Dieses Kino wird bald zu den insgesamt 29 Filmtheatern in ganz Österreich zählen, die durch dieses Abonnement unterstütz werden. Das Urania Kino (1., Uraniastraße 1), ebenfalls Teil der Cineplexx-Familie, bietet ein einzigartiges Filmangebot, das sich auf europäische Arthaus-Filme konzentriert und damit ein alternatives Filmerlebnis jenseits des Mainstreams ermöglicht.

Neue Kinomöglichkeiten: Universal und DC im Abo

Die Kosten für das Nonstop-Kinoabo belaufen sich auf einen monatlichen Fixpreis von 22 Euro für unter 26-Jährige und 24 Euro für alle anderen Kinofans. Mit diesem Abo können Mitglieder so oft sie möchten ins Kino gehen. Alternativ gibt es ein Jahresabo zum Preis von 264 Euro, das ein umfangreiches Filmangebot bereitstellt. Darüber hinaus sind auch verschiedene Veranstaltungen speziell für Abonnenten in Planung, was das Angebot noch attraktiver macht.

Aktuell sind alle Filme der Filmproduktionsfirma Universal Pictures im Abonnement enthalten, und auch Titel aus dem DC-Comic-Universum sind Teil des Programms. Gespräche mit den großen Studios Marvel und Disney sind im Gange, um das Angebot weiter zu erweitern, wie eine Sprecherin des Nonstop-Kinos gegenüber MeinBezirk bestätigte.

Seit dem Start des Nonstop-Kinoabos wurden mehr als 10.000 Abonnements verkauft, was zu über 300.000 Kinobesuchen geführt hat. Sabine Hofmann, Betreiberin des Filmcasinos, zeigt sich erfreut über die positive Entwicklung ihres Kinos seit dem Einstieg in die Nonstop-Kino-Initiative. Insbesondere das junge Publikum hat das Angebot stark angenommen, wie sie gegenüber ORF berichtet.

