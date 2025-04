Kirchberg Trail: Projekt zur Schaffung des längsten Biketrails in Tirol

Neues Kirchbergtrail-Projekt der Bike Arge: leichter Flowtrail mit 8,24 km Neubaustrecke und optimalen Transfermöglichkeiten. KIRCHBERG, KITZBÜHEL. Die Bike Arge, bestehend aus Bergbahn, TVB Brixental und Kitzbühel Tourismus, arbeitet aktuell an der detaillierten Ausarbeitung des Kostenplans für den Kirchbergtrail. „Um den Kostenrahmen effizient zu gestalten, werden Ausschreibungen und Vergabegespräche mit verschiedenen Anbietern durchgeführt,“ erläutert Arge-Obmann Christian Wörister. Gerüchte über hohe Kosten wurden zwar in der Vergangenheit laut, doch sind diese bislang ohne konkrete Grundlage. Der Kirchbergtrail wird als neuartige Mountainbike-Strecke konzipiert, die die Bergstation der Fleckalmbahn mit dem Gaisberg-Trailnetz verbindet. Der Trail ist als leichter Flowtrail ausgelegt, der eine sichere und legale Alternative zu bestehenden Routen bietet und die Möglichkeit für eine Abfahrt von oben nach unten schafft. Siehe auch Floridsdorf: Polizisten während spektakulärer Verfolgungsjagd verletzt Der längste Trail in Tirol Die Strecke beginnt unterhalb der Fleckalmbahn und erstreckt sich über mehrere abwechslungsreiche Abschnitte bis ins Tal, wo sie auf die Aschauer Straße und zur Gaisbergbahn mündet. In Summe wird der Trail 8.240 Meter an neu angelegten Wegen umfassen und wird durch Transferstrecken auf bereits bestehenden Routen ergänzt. Dieser Trail ist sowohl für Einsteiger als auch für fortgeschrittene Fahrer geeignet und umfasst optionale Abschnitte mit mittlerem und hohem Schwierigkeitsgrad. Nachhaltigkeit und Infrastruktur Der Bau des Trails wird unter Berücksichtigung von umweltfreundlichen Standards durchgeführt. Die Streckenführung ist in Zusammenarbeit mit Naturschutzbehörden, Forstämtern und Grundeigentümern geplant, um schützenswerte Gebiete zu bewahren. Entlang des Trails werden Rastplätze, Holzstege und Aussichtsplattformen integriert, um den Fahrern und Wanderern eine angenehme Erholung zu bieten. Siehe auch Drei Jahrhunderte vereint: Digitale Plattform präsentiert 150.000 Plakate aus Wien Bedeutung für die Region Der neue Trail soll die Wettbewerbsfähigkeit der Region gegenüber anderen Bike-Destinationen erhöhen und gleichzeitig Wanderer und Biker besser voneinander trennen. Nach der Fertigstellung wird das Angebot in der Region auf über 30 km Bike-Trails erweitert und bietet somit vielfältige Möglichkeiten für Sportbegeisterte.

