Kiteishvili und Team: Sturm-Spieler erhalten drei Bundesliga-Auszeichnungen

In diesem Jahr hat der SK Puntigamer Sturm Graz ein bemerkenswertes Ergebnis in der Bundesliga erzielt, indem er gleich drei der fünf prestigeträchtigen Bundesliga-Awards gewonnen hat. Otar Kiteishvili wurde erneut als „Bester Spieler der Saison“ ausgezeichnet, Kjell Scherpen erhielt den Titel „Tormann der Saison“, und Malick Yalcouyé wurde als „Newcomer des Jahres“ gekürt.



GRAZ. Die Bundesliga hat ihre Entscheidung getroffen: Der SK Puntigamer Sturm Graz dominiert die Saison 2024/25 mit drei Gewinnern. Die Wahl fiel auf die herausragenden Leistungen von Otar Kiteishvili, Kjell Scherpen und Malick Junior Yalcouyé und wurde von den Präsidenten, Managern und Trainern der Liga durchgeführt.

Otar Kiteishvili erneut Spieler der Saison



Otar Kiteishvili wurde zum zweiten Mal in Folge als „Spieler der Saison“ ausgezeichnet. Der georgische Mittelfeldspieler hat in dieser Saison insgesamt zwölf Tore erzielt und drei weitere vorbereitet. Diese Leistung hebt ihn in einen illustren Kreis von Spielern, darunter Ivica Vastic und Jonatan Soriano, die ebenfalls erfolgreich ihren Titel verteidigt haben. „Diese Auszeichnung bedeutet mir viel; sie spiegelt die starke Teamleistung wider, die wir bisher gezeigt haben. Unser Ziel ist es, den Titel in den letzten beiden Runden zu sichern“, bemerkte der 29-Jährige.

Kjell Scherpen ist bester Tormann der Liga



Kjell Scherpen hat sich als bester Torwart der Saison etabliert und ist der erste Sturm-Keeper seit Christian Gratzei (2010/11), der diese Auszeichnung erhält. Der 25-jährige Niederländer, der von Brighton in der Premier League ausgeliehen ist, beeindruckte durch seine starken Reflexe und seine Ruhe im Spielaufbau. In 28 Bundesliga-Einsätzen blieb er in sieben Spielen ohne Gegentor. „Ich bin sehr erfreut über diese Auszeichnung und danke allen, die für mich gestimmt haben. Das motiviert mich, weiterhin hart zu arbeiten und mich zu verbessern,“ sagte Scherpen.

Malick Yalcouyé ist Shootingstar der Saison



Der 19-jährige Malick Yalcouyé wurde zum „Newcomer der Saison“ gewählt. In seinen 24 Einsätzen erzielte der talentierte Mittelfeldspieler, der ebenfalls von Brighton ausgeliehen wurde, vier Tore und bereitete ein weiteres vor. „Ich bin sehr stolz darauf. Es war ein Jahr voller Lernmöglichkeiten sowohl auf als auch neben dem Platz. Jetzt konzentrieren wir uns voll auf das Saisonfinale, um den Titel nach Graz zu holen,“ so Yalcouyé.

Die anderen Auszeichnungen gingen an Dietmar Kühbauer für den Titel „Trainer der Saison“ und Walter Altmann als „Schiedsrichter des Jahres“.

Das könnte dich auch noch interessieren:

Steirischer Fußballverband verteidigt Covid-Fördermittel-Bezug

Das sind die Sporttermine der Woche in Graz

„Steirische“ Wölfe hoffen auf Double-Duell in Graz