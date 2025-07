Kitzbühel-Halbfinale: Topfavorit Bublik trifft auf zwei Franzosen – Wer wird Sieger?

Der Fokus beim aktuellen Tennis-Turnier in Kitzbühel liegt vor allem auf dem Gstaad-Sieger Alexander Bublik. Ein spannendes kasachisches Duell mit Alexander Schwetschenko wurde aufgrund von Regenunterbrechungen beim Stand von 6:4, 3:1 für längere Zeit gestoppt. Erst nach 20 Uhr konnte der Favorit, der jüngst seinen ersten Titel auf Sand gewonnen hatte, im zweiten Satz mit 6:2 den Sieg einfahren. Sein Halbfinalgegner wird der niederländische Spieler Botic van de Zandschulp, der im letzten Viertelfinale Filip Misolic aus Österreich schlug, mit 7:6(2), 6:2. Hier sind einige Details zu den bisherigen Spielen:

Ein weiterer bemerkenswerter Spieler ist Gregoire Barrère, der am Tag nach seinem 30. Geburtstag gegen Yannick Hanfmann antrat. In einem spannenden Match konnte er mit 6:4, 3:6, 6:1 gewinnen. Danach zeigte der 22-jährige Arthur Cazaux, wie stark er ist, indem er den „Österreicher-Schreck“ Jan-Lennard Struff mit 6:3, 6:4 besiegte. Struff hat in vorherigen Runden bereits drei österreichische Spieler, Nico Hipfl, Jurij Rodionov sowie Sebastian Ofner, nacheinander eliminiert. Im Folgenden sind die Ergebnisse zusammengefasst:

Für beide Franzosen, Rinderknech und Cazaux, steht der erste Tour-Titel ihrer Karrieren auf dem Spiel. Rinderknech hat es zum zweiten Mal nach 2021 ins Halbfinale des wichtigsten Sandplatz-Turniers in Österreich geschafft. Cazaux gelang es, nach dem Erfolg in Gstaad erneut in das Halbfinale vorzustoßen; er konnte lediglich teilnehmen, weil er durch eine „special exempt“-Regelung wegen seines vorherigen Erfolgs befugt war, an den Generali Open in Kitzbühel teilzunehmen.

Ein weiterer Grund zur Freude für die heimischen Zuschauer ist das erfolgreiche Duo Neil Oberleitner/Joel Schwärzler, welches am Donnerstag ebenfalls ins Halbfinale eingezogen ist. Auch Lucas Miedler, der zweifache Kitz-Doppel-Sieger, geht zusammen mit seinem portugiesischen Partner Francisco Cabral voller Zuversicht in die Halbfinalrunde. Sie setzten sich als Nummer zwei gesetzte Spieler gegen die Deutschen Jakob Schnaitter und Mark Wallner mit 6:4, 6:4 durch. Ein mögliches Duell zwischen Oberleitner/Schwärzler und Miedler/Cabral könnte erst im Finale stattfinden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kitzbüheler Generali Open wieder spannende Matches bieten. Sowohl die Einzel- als auch die Doppel-Disziplinen versprechen großartige Leistungen. Es bleibt abzuwarten, wer am Ende den Titel gewinnt.