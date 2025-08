KIZ Royal: Kostenlose Kinovorführung von „Lilo & Stitch“ auf Ukrainisch

Das Kolpinghaus lädt am Dienstag, 5. August, zur kostenlosen Vorführung ins KIZ Royal „Lilo & Stitch“ in ukrainischer Sprache. Beginn: 15 Uhr. GRAZ. Das Kolpinghaus Graz und die Kolpingjugend Graz veranstalten einen besonderen Kino-Nachmittag mit der beliebten Disney-Animation „Lilo & Stitch“, die für Familien, insbesondere aus der ukrainischen Community, angeboten wird. Diese Initiative zielt darauf ab, den Menschen, die in dieser schwierigen Zeit Schutz suchen, einen Hauch von normalem Leben und Unterhaltung zu bieten. „Warum wir das machen, ist ganz einfach erklärt: Wir haben aktuell für drei Wochen eine ukrainische Pflegefamilie bei uns im Kolpinghaus, die wir in Kooperation mit dem Mosaik und LebensGroß in Graz unterstützen“, erklärt Geschäftsführer Roland Maurer-Aldrian. Siehe auch Teichalm to Hochlantsch via Jokl Schüsslbrunn: A Hiking Adventure to Hochlantsch Die Resonanz auf dieses Veranstaltungsangebot ist überwältigend. „Eigentlich hätte ich gar nicht so viel Aufhebens um diese Aktion gemacht, aber nachdem wir nun schon bei 150 Anmeldungen sind und wir damit Saal 2 im KiZ-Royal sprengen, müssen wir jetzt in den größeren Saal 1 ausweichen“, so Maurer-Aldrian weiter. Kolpinghaus Graz als Zuhause auf Zeit Als integrativer Teil der Gemeinschaft über das einfache Wohnangebot hinaus, bietet das Kolpinghaus Graz (Berufs-) Schülerinnen und Schülern, Lehrlingen, Studierenden sowie jungen Berufstätigen ein sicheres und gemütliches Zuhause. Hierbei steht nicht nur die Unterkunft im Fokus, sondern auch das Zusammenleben und die persönliche Entwicklung, unterstützt durch ein vielfältiges Freizeit- und Betreuungsangebot. Siehe auch Cup-Auftakt: Sturm und GAK treten am Freitag im ÖFB-Cup an Das könnte dich auch interessieren: Folgende Veranstaltungen finden ebenfalls in Graz statt: Taylor Swift Party kehrt in den Grazer Stadtpark zurück

