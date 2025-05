Klänge und starke Weiblichkeit im FeuerWerk

FÜGEN. Das Ensemble Sonora Femina hat mit seinem Debütprogramm „Mostly Mozart – Bewegte Frauen“ im Saal Franz ein wahres Fest für Musikliebhaber inszeniert. Mit einem feinen Gespür für musikalische Nuancen und starker Ausdruckskraft präsentierten die talentierten Sängerinnen Maria Zeichart und Elisabeth Reheis eine erfrischende Interpretation von Mozarts zeitlosen Werken. Die Art und Weise, wie sie die komplexen Emotionen der Musik verkörperten, brachte das Publikum in den Bann und verdeutlichte, dass klassische Musik lebendig und zugänglich sein kann.

Heidemarie Mravlag am Cello und Verena Meurers-Zeiser an der Harfe trugen maßgeblich zur einzigartigen Atmosphäre des Abends bei. Ihre kreativen Arrangements hoben die Stücke auf eine neue Ebene und schlugen eine Brücke zwischen den klassischen Melodien und modernen Klangdimensionen. Besonders hervorzuheben sind die Cello-Variationen aus „Don Giovanni“, die eine innovative Perspektive auf die berühmten Themen eröffneten und das Publikum mit ihrer emotionalen Tiefe berührten.

Das Konzept des Ensembles, Frauen in der klassischen Musik sichtbar zu machen, erfährt viel Zuspruch. Laut einer Umfrage des Deutschen Musikrates fühlen sich viele Frauen in der klassischen Musikszene unterrepräsentiert. Mit Programmen wie „Mostly Mozart“ will Sonora Femina diese Thematik aufgreifen und den Dialog über Geschlechterrollen in der Musik anstoßen. Der Abend war nicht nur eine Hommage an Mozart, sondern auch ein Schritt in Richtung mehr Vielfalt und Inklusion in der Musikszene.

Die positive Resonanz des Publikums sowie die herzlichen Zugaben belegen, dass das Ensemble mit ihrer Vision auf dem richtigen Weg ist. „Mostly Mozart – Bewegte Frauen“ ist mehr als nur ein Konzert; es ist eine Feier der Musik, der Kreativität und der Frauen, die im klassischen Musikbereich oft im Schatten stehen. Zukünftige Auftritte des Ensembles versprechen, diese Mission fortzuführen und die Vielfalt der musikalischen Ausdrucksformen weiter zu erkunden.





