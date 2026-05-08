Klagenfurt unter Grünflächen-Lupe: Greenpeace fordert großangelegte Entsiegelungsoffensive

Greenpeace sieht Bedarf für mehr Grünflächen in Klagenfurt

Die Umweltorganisation Greenpeace fordert mehr Grünflächen in der Klagenfurter Innenstadt. Anlass ist ein Vergleich des Grünanteils in allen neun österreichischen Landeshauptstädten auf Basis von Satellitendaten.

Demnach erreicht die Klagenfurter Innenstadt einen Grünanteil von 29 Prozent und liegt damit im Mittelfeld auf Platz fünf. Greenpeace sieht hier Handlungs- und Verbesserungsbedarf.

Grünflächen vor allem am Stadtrand

Größere Grünflächen wie Schillerpark, Goethepark und Rauscherpark befinden sich vor allem am Stadtrand von Klagenfurt. In stark frequentierten Bereichen der Innenstadt werden Defizite bei Grünflächen beschrieben.

Melanie Ebner, Bodenschutzexpertin von Greenpeace, verweist insbesondere auf den Neuen Platz. Dort suche man vergeblich nach Schatten und Abkühlung. Bereits Anfang Mai mit Temperaturen von über 20 Grad werde es dort warm, an heißen Sommertagen werde das Herz der Stadt zu einer „Hitzeinsel“.

Greenpeace fordert Entsiegelungsoffensive

Ebner spricht sich für eine Entsiegelungsoffensive in Klagenfurt aus. Bäume würden nicht nur Schatten spenden, sondern auch Wasser verdunsten und gemeinsam mit Hecken sowie weiteren Grünflächen als natürliche Klimaanlage wirken.

Unter Verweis auf Studien wird darauf hingewiesen, dass Bäume lokal die Temperatur um etwa zehn Grad senken können. Unversiegelte, bepflanzte Böden können bei Starkregen Wasser aufnehmen und speichern und so die Kanalisation entlasten.