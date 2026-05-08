Klagenfurter Bankkundin vereitelt Betrugsversuch: Dreieinhalbstündiger Telefonmarathon mit Tätern endet in der Bankfiliale

Betrugsversuch an Bankkundin in Klagenfurt vereitelt

In Klagenfurt ist am Donnerstag ein Betrugsversuch zum Nachteil einer 40 Jahre alten Bankkundin gescheitert. Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es zu keinen unberechtigten Abbuchungen vom Konto der Frau.

Unbekannte Täter hatten versucht, die Frau telefonisch zu manipulieren und Zugriff auf ihre Ersparnisse zu erlangen. Die Überweisung eines Betrags von mehreren tausend Euro wurde nicht durchgeführt.

Telefonat dauerte rund dreieinhalb Stunden

Die Täter nahmen am Donnerstag telefonisch Kontakt mit der 40-jährigen Frau auf und gaben sich als Mitarbeiter der IT-Sicherheitsabteilung beziehungsweise Sicherheitsabteilung ihrer Bank aus. Sie behaupteten, verdächtige Kontobewegungen überprüfen oder verhindern zu müssen. Das Gespräch dauerte rund dreieinhalb Stunden.

Im Verlauf des Telefonats gewährte die Frau einem der unbekannten Täter mittels Fernzugriffssoftware Zugriff auf ihren Laptop. Sie wurde auf gefälschte Webseiten geleitet und gab dort ihre Kontodaten ein. Anschließend führte sie mehrere Bestätigungen im Online-Banking durch, darunter eine Überweisung in der Höhe von mehreren tausend Euro.

Bankmitarbeiter stoppen Betrugsversuch

Die veranlasste Überweisung wurde nicht ausgeführt. Die Frau bemerkte jedoch, dass Geldbeträge von ihrem Sparkonto auf ihr Girokonto transferiert worden waren. Die Täter forderten sie zudem auf, einen Bankomaten aufzusuchen und dort weitere Schritte zur angeblichen Absicherung ihres Vermögens durchzuführen.

Stattdessen begab sich die Frau zu einer Bankfiliale in Klagenfurt. Dort machten Bankmitarbeiter sie auf den Betrugsversuch aufmerksam. Die Frau ließ umgehend sämtliche Bankverbindungen und Karten sperren. Nach derzeitigen Ermittlungen waren zum Zeitpunkt der Sperren keine unberechtigten Abbuchungen erfolgt.

Die Täter werden als vorerst unbekannt bezeichnet.