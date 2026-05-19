Klanglicht Festival 2026: Erleuchtete Stationen in Graz und Wien mit neuer Ticketstrategie

Klanglicht Festival 2026 erstmals in Graz und Wien

Das Klanglicht Festival kehrt 2026 nach Graz zurück und wird erstmals parallel in Graz und Wien veranstaltet. Installationen werden sowohl im Schlosspark Eggenberg in Graz als auch im Schwarzenberggarten am Belvedere in Wien gezeigt.

Der Veranstaltungszeitraum in Graz reicht vom 23. Oktober bis 7. November 2026. Ab dem 23. Oktober soll Klanglicht auch den Schwarzenberggarten in unmittelbarer Nähe des Schlosses Belvedere beleuchten und diesen in eine Bühne verwandeln.

Das Festival in Wien wird in Zusammenarbeit mit der Stiftung Schwarzenberg und dem Künstlermanager Georg Hoanzl durchgeführt. Bernhard Rinner, Geschäftsführer von Bühnen Graz, bestätigte diese Kooperation bei einer Pressekonferenz und bezeichnete die Veranstaltungen in Graz und Wien als „eine Station an zwei Orten“.

Für das Klanglicht Festival im Schlosspark Eggenberg wird 2026 erstmals Eintritt verlangt. Die Tickets kosten 19 Euro im Vorverkauf und 24 Euro an der Abendkasse. Im Ticketpreis für Graz sind zusätzlich freie Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln enthalten.

Zwischen Graz und Wien wurde für das Festival ein Lizenzvertrag mit jährlich 50.000 Euro geschlossen. Zudem wird über ein Kombiticket zwischen Wien und Graz nachgedacht. Es gibt außerdem Überlegungen zu Werbemaßnahmen in Kärnten.

Die Grazer Kuratorin Birgit Lill-Schnabl gestaltet das Programm des Klanglicht Festivals 2026. Das Programm versteht sich als künstlerischer Gegenpol zu kommerziellen Lichtinstallationen. Mit Spiegelungen und Lichtachsen sollen die historischen Gartenräume hervorgehoben und als Ort der Entschleunigung erlebbar gemacht werden.

Zu den vertretenen Künstlern zählen unter anderem Yasuhiro Chida, Alfredo Barsuglia und Katja Paternoster.