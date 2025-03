Klarstellung der Falschinformationen in „bezirksjournal.at“. Unter dem Titel „Großprojekte wie der Sportclubplatz: Die nächste Mega-Pleite am Wiener Bauwesen“ veröffentlichte das Medium „bezirksjournal.at“ am 19. März 2025 eine kredit- und rufschädigende Falschmeldung, die eine mögliche Insolvenz der BauConsult Group in den Raum stellt.

Der Artikel behauptet fälschlicherweise, dass die BauConsult Group in finanziellen Schwierigkeiten steckt und sogar einen Antrag auf Sanierung beim Handelsgericht Wien gestellt hat. Diese Behauptungen sind völlig unzutreffend und beruhen wahrscheinlich auf einer Namensverwechslung mit der motus bauconsult GmbH.