Kleinparteien: SÖZ und HC nehmen an der Bezirkswahl in Margareten teil

Für die Bezirkswahl am 27. April hat sich der Wahlzettel um zwei neue Parteien erweitert. HC (Team HC Strache – Allianz für Österreich) und SÖZ (Soziales Österreich der Zukunft) haben rechtzeitig die erforderlichen Unterstützungserklärungen gesammelt, um bei der Wahl im 5. Wiener Gemeindebezirk, Margareten, antreten zu können. Damit machen sie sich auf den Weg, den bereits bestehenden Parteien im Bezirksparlament Konkurrenz zu bieten.

WIEN/MARGARETEN. Die Unsicherheit über die Teilnehmer an der Bezirksvertretungswahl in Margareten ist nun beseitigt. Am Freitag, dem 28. Februar, endete die Frist, in der Kleinparteien Unterstützungsunterschriften sammeln mussten. Diese Hürde war besonders wichtig für jene Parteien, die in der aktuellen Legislaturperiode nicht im Bezirksparlament vertreten waren, da deren Teilnahme an den Wahlen von der Anzahl der gesammelten Unterschriften abhängt.

Zwei neue Akteure auf der politischen Bühne

Um auf Bezirksebene antreten zu können, waren mindestens 50 Unterstützungserklärungen erforderlich. Beide neuen Parteien konnten diese Maßnahme mit Erfolg meistern. Daher wird der Wähler am 27. April neben den etablierten Parteien (SPÖ, Grüne, ÖVP, Neos, Linkspartei und FPÖ) auch die neuen Listen SÖZ und HC auf dem Stimmzettel finden.

SÖZ, unter der Führung von Hümeyra Koyuncu, kommt mit dem Ziel an die Wahlen, eine Plattform für den Schutz von Minderheiten sowie für Integration und Klimaschutz zu bieten. Die Partei hat 2020 bei den Wien-Wahlen erstmals kandidiert und tritt nun in Margareten an, um sich als Stimme für gesellschaftliche Gerechtigkeit zu etablieren.

Die Plakate von Team HC Strache zieren nun auch die Straßen von Margareten. | Foto: ALEX HALADA / picturedesk.com

Das Team HC Strache, angeführt von Christian Rössner in Margareten, ist vor allem bekannt durch den ehemaligen Bundespolitiker HC Strache. Der Fokus der Partei liegt auf Sicherheitsanliegen, wobei Rössner betont, dass ihm die Verbesserung der Sicherheit in öffentlichen Parks besonders am Herzen liegt. Mit dem Ziel, die Lebensqualität der Anwohnerinnen und Anwohner zu steigern, möchte die Partei auch in anderen Bereichen wie der Stadtentwicklung Einfluss nehmen.

