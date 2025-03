Kletterhalle Wien: Neue Paraclimbing-Gruppe in der Donaustadt gegründet

Die Kletterhalle Wien in der Donaustadt bringt neue Impulse mit einer Paraclimbing-Gruppe, die im März ihre ersten Schnuppertermine anbietet.

WIEN/DONAUSTADT. „Paraclimbing“ ist eine inklusive Klettersportart, die speziell für Menschen mit Körper- oder Sinnesbehinderungen entwickelt wurde. In den letzten Jahren hat sich Paraclimbing als ernstzunehmende Disziplin etabliert, die sogar einen Platz bei den Paralympischen Spielen 2028 in Los Angeles ergattert hat — ein Meilenstein für diese Sportart und ihre Anhänger.

Trotz der zunehmenden Anerkennung im Leistungssport bleibt Paraclimbing im Breitensport noch weitgehend unbekannt. Oft fehlt das Bewusstsein, dass Menschen mit Behinderungen ihre Leidenschaft fürs Klettern ausleben können. Um dem Abhilfe zu schaffen, haben die Naturfreunde in der Kletterhalle Wien beschlossen, im April eine neue Para-Kletter-Gruppe zu gründen. „Die Kletterwand kennt keine Barrieren,“ betonen die Verantwortlichen der Sporthalle in einer Pressemitteilung.

Die Vertikale ist für alle

In der Kletterhalle in der Erzherzog-Karl-Straße 108 wird Paraclimbing zu einem Symbol der Gleichberechtigung. Hier können Menschen mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen die gleichen Routen erklimmen wie solche ohne Einschränkungen. Das Angebot ist so gestaltet, dass jede Person selbst entscheidet, wie herausfordernd sie ihr Klettererlebnis gestalten möchte. Dieser individuelle Ansatz fördert nicht nur die körperliche Fitness, sondern spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Stärkung des Selbstvertrauens der Teilnehmer.

Die ersten Schnuppertermine finden bereits im März statt. Alle kletterbegeisterten Menschen ab 14 Jahren sind herzlich eingeladen, unabhängig von ihrer körperlichen Beeinträchtigung. „Es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man merkt: Ich kann mehr, als ich dachte,“ berichtet eine Teilnehmerin, die bereits erste Erfahrungen im Paraclimbing gesammelt hat.

Die Schnupperkurse werden am Mittwoch, den 12. März, von 17 bis 18.30 Uhr sowie am Mittwoch, den 19. März, von 18 bis 19.30 Uhr in der Kletterhalle Wien in der Erzherzog-Karl-Straße 108 stattfinden. Weitere Informationen sind auf der Webseite der Kletterhalle zu finden.



