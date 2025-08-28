Klima-Gipfel: Erfahrungen Austausch zwischen Wien, Paris und Bologna

Am 28. und 29. August 2023 findet der fünfte internationale Klima-Gipfel der päpstlichen Akademien in Wien statt, mit Eröffnungsansprache von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Auch die Pariser Stadtchefin Anne Hidalgo wird anwesend sein.

WIEN. Die Päpstliche Akademie der Wissenschaften (PAS) und die Päpstliche Akademie der Sozialwissenschaften (PASS) veranstalten den „Resilient Europe Summit“, der darauf abzielt, lokale und regionale Strategien zur Anpassung an den Klimawandel sowie zur Förderung der Resilienz zu entwickeln. Nach dem ersten Gipfel im Vatikan verfolgt diese Konferenz das Ziel, den Diskurs und die Zusammenarbeit zu stärken, um wirksame Maßnahmen im Angesicht der Klimakrise zu ergreifen.

Österreichs Hauptstadt Wien wurde für die erste europäische Tagung ausgewählt, um den Austausch über innovative Ansätze zur Klimaanpassung zu fördern. Bürgermeister Michael Ludwig betonte während seiner Eröffnungsrede die Notwendigkeit, aktuelle Herausforderungen wie die Erhöhung der Temperaturen, die Wien in diesem Jahr vor große Herausforderungen stellte, proaktiv zu begegnen: „2024 wird voraussichtlich das heißeste Jahr Deutschlands. Wir müssen jetzt handeln, um eine lebendige, erschwingliche und gesunde Stadt zu erhalten.“

Minderung, Anpassung, Wandel

Als Teil seiner Bemühungen führte Ludwig mehrere bedeutende Projekte an, darunter die „Smart Klima City“-Strategie, den umfassenden Klimafahrplan mit über 100 Maßnahmen sowie die Nutzung von Tiefengeothermie. Diese Initiativen haben dazu beigetragen, die CO₂-Emissionen in Wien seit 1990 um ein Drittel zu reduzieren und den Energieverbrauch pro Kopf unter dem Landesdurchschnitt zu halten. „Wien übernimmt Verantwortung. Unsere Erfahrungen sind ein wertvoller Beitrag zur internationalen Diskussion über Klimaschutz“, erläuterte er.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig eröffnet die Tagung.

Die Organisatoren des Gipfels unterstreichen die Dringlichkeit, den Fokus von der reinen Emissionsminderung auf Anpassung und gesellschaftliche Transformation zu erweitern. Unter dem Kürzel MAST („Minderung, Anpassung, gesellschaftlicher Wandel“) diskutierten die Teilnehmer die Herausforderungen und Chancen der notwendigen Transformation, um eine gerechte und nachhaltige Zukunft zu formen.

Pariser Bürgermeisterin dabei

Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin von Paris, wird ebenfalls anwesend sein, zusammen mit anderen wichtigen Klimawissenschaftlern und Vertretern internationaler Organisationen wie der UN-Ernährungsorganisation (FAO) und der Europäischen Weltraumagentur. Hidalgo wird zudem eine Namensinschrift im Goldenen Buch der Stadt Wien hinterlassen.

Obwohl Wien und Paris unterschiedliche Ansätze verfolgen, teilen beide Städte das Ziel, den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen und ihre Mobilitätswenden voranzutreiben. Laut Berichten, unter anderem vom „Guardian“, wird oft über die Relationen der beiden Städte diskutiert, wobei Paris im Vergleich als vorbildlicher häufig hervorgehoben wird.

Direkter Vergleich bedingt möglich

Beide Städte unterscheiden sich erheblich in ihrer Größe und Struktur, was direkte Vergleiche erschwert. Die Stadtgrenzen von Paris sind wesentlich enger gezogen. Lebensqualität und Infrastruktur können nicht ohne Weiteres in denselben Maßstab gesetzt werden. Wien bietet beispielsweise fast 1.800 Kilometer Radwege im Vergleich zu geschätzten 1.000 in Paris und verfolgt lange das „15-Minuten-Stadt“-Prinzip, welches kurze Wege zu notwendigen Einrichtungen fördern soll.

Anne Hidalgo ist zu Gast in Wien.

Internationaler Klima-Gipfel kommt nach Wien

Wasser aus 3.000 Metern Tiefe kommt in Aspern an die Oberfläche

Wiener Wäldchen in der Brigittenau wächst erfolgreich heran


