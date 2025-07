Klimakommunikation, die wirkt: FH-Lehrgang beginnt in die dritte Runde

Angesichts der zunehmenden Desinformation und der gespaltenen Ansichten zum Thema Klima wird immer deutlicher: Effektive Kommunikation spielt eine entscheidende Rolle. Ein neues Studienangebot in Graz zeigt, wie erfolgreiche Klimakommunikation auch in herausfordernden Zeiten möglich ist. Interessierte können sich bis Ende Juli für den berufsbegleitenden Lehrgang an der FH Joanneum anmelden.

GRAZ/STEIERMARK. Wenn das Wort „Klima“ fällt, gibt es häufig hitzige Debatten – und das nicht nur metaphorisch. Themen wie Klimawandel, Energiewende und nachhaltige Entwicklung erzeugen oft Kontroversen und Missverständnisse. Daher sind qualifizierte Fachkräfte gefragt, die in der Lage sind, durch fundierte Kommunikation Brücken zu bauen. Der berufsbegleitende Lehrgang „Nachhaltigkeitskommunikation und Klimajournalismus“ an der FH Joanneum bietet hierfür eine hervorragende Ausbildung, die zum dritten Mal angeboten wird. Die Anmeldemöglichkeit endet am 28. Juli, der nächste Kurs startet im September 2025.

„Gerade in einer Zeit, in der gezielte Desinformation von vielen Seiten verbreitet wird, hat gut fundierter und wirksamer Klimajournalismus eine besondere Bedeutung“, betont Karl Steininger, Leiter des Wegener Centers für Klima und Globalen Wandel und Co-Autor des zweiten österreichischen Klimasachstandsberichts. Ziel des Lehrgangs ist es, diese Kompetenz nachhaltig zu fördern.

Kommunikation mit Wirkung

Aktuelle Absolventinnen und Absolventen des zwei Semester dauernden Lehrgangs haben kürzlich ihre Abschlusspräsentationen gehalten und gezeigt, wie facettenreich und wirkungsvoll Klimakommunikation gestaltet werden kann. Ob im Gesundheitswesen, der Energiebranche oder in der internationalen Zusammenarbeit – überall ist die Art der Kommunikation über Nachhaltigkeit von entscheidender Bedeutung. Peter Obersteiner, PHD Researcher an der TU Graz, hebt hervor: „Die effektive Kommunikation ist der Schlüssel.“

„In den letzten Jahren lag der Fokus vor allem auf Fakten und Bedrohungsszenarien. Der Lehrgang hat mir gezeigt, dass es auch um positive Emotionen und motivierende Erfolgsgeschichten geht.“

Peter Obersteiner, PHD Researcher an der TU Graz

Für Unternehmen eröffnen sich durch diesen Kurs neue Chancen. Teresa Lackner-Pöschl, Chefredakteurin des Magazins HOCH3 der Tirol Kliniken, betont, dass der Lehrgang ihr „fundiertes Know-how, kreativen Input und Handwerkszeug für die tägliche kommunikationspraxis“ vermittelt hat, insbesondere im Bereich des Zusammenspiels von Gesundheitsschutz und Klimaschutz. Judith Mairhofer von der Wasserstoffinitiative Vorzeigeregion Austria Power & Gas hebt hervor, wie wertvoll die erlernten Methoden für ihre Arbeit sind, insbesondere hinsichtlich Storytelling und Zielgruppenanalyse.

Brücken zwischen Medien, Wissenschaft und Gesellschaft

Der Lehrgang bringt Journalistinnen und Journalisten zusammen mit Kommunikatorinnen und Kommunikatoren aus Wissenschaft, Politik, Verwaltung und der Zivilgesellschaft. Dies ist ein einzigartiger Ansatz im deutschsprachigen Raum, der darauf abzielt, komplexe Inhalte verständlich, glaubwürdig und zielgruppenspezifisch zu kommunizieren.

Thomas Wolkinger, der Leiter des Lehrgangs, bietet Interessierten persönliche Beratungsgespräche an. Außerdem findet am 22. Juli ein Info-Webinar statt, in dem offene Fragen geklärt werden können. Anmeldungen sind möglich unter [email protected].

Infos zu „Nachhaltigkeitskommunikation und Klimajournalismus“ Beginn: Der Lehrgang startet am 22. September 2025 mit einem Online-Onboarding.

Dauer: zwei Semester (berufsbegleitend); 25 Präsenztage und 26 Mittwochabend-Online-Lectures im Zeitraum von 7. Oktober 2025 bis 4. Juli 2026.

Kosten: Zur Teilfinanzierung der Lehrgangskosten (3.300 Euro pro Semester) stehen Stipendienprogramme der FFG, des Wiener waff oder der Stadt Graz zur Verfügung. Diese decken bis zur Hälfte der Kosten.

Bewerbungen sind ab sofort bis 28. Juli unter www.fh-joanneum.at/nka möglich. Siehe auch Eis-Institution: Im Stammhaus Temmel hat die junge Generation das Ruder übernommen.

