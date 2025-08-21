Klösterle-Kapelle in Imst erstrahlt im neuen musikalischen Glanz: „Ave Maria“-Konzerte begeistern mit Standing Ovations

Die Klösterle-Kapelle in Imst erstrahlt in neuem musikalischen Glanz: Die beeindruckenden „Ave Maria“-Konzerte sorgten für Standing Ovations und haben die Kapelle zu einem kulturellen Zentrum der Region gemacht.

Imst/Gurgltal. Die frisch renovierte Klösterle-Kapelle hat mit den Eröffnungskonzerten „Ave Maria zu Maria Himmelfahrt“ eine glorreiche neue Ära als Ort für Musik und Begegnung eingeläutet. Der Abend war geprägt von berührenden Klängen, die eine historische Atmosphäre erzeugten und das Publikum nachhaltig beeindruckten.

An den Abenden des 14. und 17. August füllten Musikliebhaber die vollbesetzte Klösterle-Kapelle, um ein unvergessliches Konzerterlebnis zu genießen. Anna Maria Kalka, die Sopranistin, verzauberte alle mit ihrer kraftvollen und einfühlsamen Stimme, die die spirituelle Tiefe der Marienverehrung auf besondere Weise zum Ausdruck brachte. Ihre Darbietung von „Ave Maria“-Kompositionen war gefühlvoll und ausdrucksstark, was die Zuschauer tief berührte. Unterstützt wurde sie von Anna Lehner, die am Klavier nicht nur mit technischer Brillanz, sondern auch durch ihre Fähigkeit, Emotionen zu übermitteln, beeindruckte. Anna Lehner ergänzte das Programm zudem mit Solo-Stücken von Chopin und Clementi.

Ein Konzert der Hingabe und Spiritualität.

Von Schuberts innigem „Ave Maria“ bis zu modernen Interpretationen entführten Anna Maria Kalka und Anna Lehner die Besucher auf eine Reise der Harmonie und des Friedens. Moderatorin Hanna Huter führte charmant und informativ durch den Abend und schuf eine herzliche Verbindung mit dem Publikum. Ein besonderes Highlight war das Posaunensolo von Johannes Reheis, ein herausragender Posaunist aus Tirol, begleitet von seiner ebenso talentierten Freundin Anna Netzer. Den krönenden Abschluss bildete das gemeinsame Spiel von „Ave Maria“ von Caccini, vorgetragen von allen vier Musikern.

Die Klösterle-Kapelle: Ein Zukunftsprojekt für Kunst und Kultur.

Die Klösterle-Kapelle, ein historisches Juwel mit einer bedeutsamen Vergangenheit, soll nicht nur ein Ort des Gebets sein, sondern auch ein Zentrum für kulturelle Veranstaltungen. Andrea Jäger, Leiterin des Pflegezentrums Imst/Gurgltal, zeigte sich begeistert von den gelungenen Eröffnungsabenden und betonte die Wichtigkeit des Klösterles für die Region. „Es ist unser Ziel, hier einen Raum für Inspiration und Gemeinschaft zu schaffen“, sagte Jäger.

Förderung junger Talente: Bernhard Bartl, der das Konzept und die Organisation der Konzerte verantwortete, hob die Bedeutung hervor, jungen Künstlern eine Plattform zu bieten. „Die Zusammenarbeit mit Anna Maria Kalka, Anna Lehner, Anna Netzer und Johannes Reheis war wertvoll. Es war eine Herausforderung, ein so umfassendes Konzert in so kurzer Zeit zu realisieren, aber ich bin überzeugt, dass dies erst der Anfang einer erfolgreichen Konzertreihe ist.“

Die „Ave Maria“-Konzerte markieren den Beginn eines neuen Kapitels für die Klösterle-Kapelle. In Zukunft sollen hier kulturelle Veranstaltungen stattfinden, die Menschen zusammenbringen, inspirieren und die Schönheit der Musik feiern.