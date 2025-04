Klosterwald Ingeringsee: Baumbeerdigungen in der Steiermark

Der letzte Ruheort inmitten der Natur ist für viele Menschen abseits regulärer Bestattungsformen eine tröstliche Option – ein Angebot, das gerne angenommen wird. Klosterwald bietet natürliche Baumbestattungen im Klosterwald Ingeringsee an.

Direkt am idyllischen Ingeringsee, umgeben von den Seckauer Tauern und der Klementikapelle, liegt der beschauliche Klosterwald – ein Ort, der Ruhe und Frieden ausstrahlt. Diese malerische Umgebung ist nicht nur schön, sondern auch ein Rückzugsort, an dem die Natur noch intakt ist. Inmitten der grünen Wälder und des klaren Wassers bietet das Naturbestattungsunternehmen Klosterwald eine würdevolle Alternative zur herkömmlichen Beisetzung – Baumbestattungen.

Baumbestattungen sind eine pflegeleichte und kostengünstige Option im Vergleich zu traditionellen Bestattungsformen. Die Stille des Waldes, gepaart mit dem sanften Plätschern des Sees, schafft eine friedvolle Atmosphäre für den Abschied. Hier finden Menschen ihre letzte Ruhe, umgeben von der Natur – fernab von versiegelten Bodenflächen, die oft das Gefühl von Endgültigkeit und Trennung vermitteln.

Ein Baum als Grabstein

Für viele Familien symbolisiert eine Baumbestattung nicht nur den Abschluss eines Lebens, sondern auch ein „Weiterleben“ im Baum. Angehörige finden Trost in dem Gedanken, dass der Baum weiterhin wächst und blüht. Die natürliche Umgebung übernimmt die Grabpflege, was einen wichtigen Aspekt für viele Menschen darstellt, die nicht mit der Belastung von Pflegeverpflichtungen konfrontiert werden möchten. Zudem können viele der finanziellen Aspekte im Voraus geregelt werden, was den Angehörigen eine zusätzliche Last abnimmt.

Angehörige müssen sich keine Sorgen über langfristige Grabnutzungsrechte machen, da eine Baumbestattung einen beständigen letzten Ruheort bietet.

Eine bewusste Entscheidung zu Lebzeiten

Ein bewusster Entschluss für eine Waldbestattung zu Lebzeiten ist nicht nur eine gütige Geste gegenüber den Angehörigen, sondern auch eine Möglichkeit, die eigenen Wünsche festzuhalten. Die Gestaltung der Baumgrabart kann dabei nach individuellen Vorlieben und der familiären Struktur erfolgen:

Teilen Sie sich mit Ihren Liebsten einen eigenen Baum und schaffen Sie so einen gemeinsamen Ort der Erinnerung. Gemeinschaftsbaum: Finden Sie Ihren Platz an einem Baum, der für alle geöffnet ist.

Details zu Kosten und Pachtzeiten finden Sie unter: www.klosterwald.at/beisetzungen

Kostenlose Führungen im Klosterwald Ingeringsee

Erleben Sie die besondere Atmosphäre des Klosterwald Ingeringsee selbst bei einer Führung. Die Mitarbeiter von Klosterwald informieren Interessierte umfassend über die Möglichkeiten der Waldbestattung, die damit verbundenen Kosten und die verschiedenen Baumgrabarten.

Anmeldung zu den Waldführungen: www.klosterwald.at/waldfuehrungeningeringsee oder telefonisch unter 02243/23660.

Kontakt:

Klosterwald GmbH

Siebenbrunnengasse 9

1050 Wien

Tel.: 02243/23660

Homepage: www.klosterwald.at