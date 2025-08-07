Knalleffekt: Andreas „Andy“ Pirkheim ist nicht mehr Geschäftsführer von Andy Wolf

Nach Gerüchten gibt es nun die offizielle Bestätigung: Andreas Pirkheim, Mitgründer und Co-Geschäftsführer des erfolgreichen steirischen Brillenlabels Andy Wolf, zieht sich aus dem operativen Tagesgeschäft zurück. Wolfgang Scheucher zieht die Fäden künftig alleine.

GRAZ/HARTBERG. Es war ein gut gehütetes Geheimnis, aber irgendwann musste es raus: Andy Wolf macht ohne Andy weiter. Das steirische Brillenlabel Andy Wolf, benannt nach den beiden Gründern und Geschäftsführern Andreas Pirkheim (Andy) und Wolfgang Scheucher (Wolf), steht vor einem neuen Kapitel seiner Firmengeschichte.

Als Gesellschafter bleibt Andy erhalten

Nach 19 Jahren verlässt Andreas Pirkheim das Unternehmen als Geschäftsführer und zieht sich aus dem operativen Tagesgeschäft zurück. „Er bleibt dem Unternehmen jedoch weiterhin als Gesellschafter verbunden und wird sich in Zukunft intensiver anderen Projekten widmen,“ heißt es in einer offiziellen Stellungnahme von Andy Wolf auf eine Anfrage von MeinBezirk. Damit geht Andy Wolf kurz vor dem 20-jährigen Bestehen mit dem nunmehrigen alleinigen Geschäftsführer Wolfgang Scheucher in die Zukunft.

Das steirische Brillenunternehmen Andy Wolf hat sich durch seine kreativen und besonderen Brillenfassungen einen Namen gemacht. Sowohl national als auch international sind die „made in Austria“-Brillen bei mode- und qualitätsbewussten Kundinnen und Kunden stark gefragt. Die Grazerinnen und Grazer fühlen sich zu ihrem „Heimatlabel“ besonders verbunden und greifen gerne zu steirischem Handwerk. Bemerkenswert ist die Exportquote von über 80 %, was auf die starke internationale Nachfrage zurückzuführen ist. Das Unternehmen beliefert insgesamt 69 Länder.

„Made in Europe“ in Handarbeit

Die Brillen von Andy Wolf werden in Handarbeit in Hartberg, Steiermark, hergestellt. Vor einigen Jahren wurde zudem ein Werk in Frankreich übernommen, das die Metallfassungen des Herstellers produziert. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 150 Mitarbeiter, darunter 60 in Hartberg und etwa 35 in Frankreich. Für seine internationalen Aktivitäten hat Andy Wolf seit 2014 ein PR-Büro in Berlin sowie eine Tochterfirma in New York, die unter dem Namen „Andy Wolf North America“ firmiert.

