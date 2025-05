Koalitionsreform: Einigung zwischen SPÖ und Neos für die Wiener Stadtregierung

Am Freitagabend, dem 30. Mai, wurde nach nur wenigen Wochen intensiver Verhandlungen bekannt, dass die SPÖ und die Neos in Wien eine gemeinsame Koalition gebildet haben. Dies stellt sicher, dass die kommende Stadtregierung erneut im Rot-Pink-Stil agieren wird und bald offiziell angelobt wird.



WIEN. Nur 24 Tage nach dem Beginn der Koalitionsgespräche zwischen Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos) gibt es nun eine Einigung. Dies gab die SPÖ am Freitag gegenüber der „APA“ bekannt, was einen zügigen Fortschritt in den Verhandlungen zeigt.

Die Übereinkunft bringt eine Verlängerung der Stadtregierung unter dem Rot-Pink-Bündnis auf den Weg. Genauere Details zu den Postenverteilungen in der Stadtregierung stehen noch aus, sollten aber bis spätestens Mittwoch, dem 4. Juni, festgelegt werden. An diesem Tag müssen die SPÖ-Gremien der Koalition zustimmen. Eine Pressekonferenz zur Programmvorstellung ist für Dienstag, den 3. Juni, geplant, während die Neos offenbar erst am Pfingstwochenende ihre Gremien zusammenrufen werden.

Früherer Wahltermin

Ein Rückblick auf den 17. Januar zeigt, dass Bürgermeister Ludwig und der damalige Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos) einen vorgezogenen Wahltermin aufgrund des politischen Klimas in Wien angekündigt hatten. Der Wahltermin wurde auf den 27. April vorverlegt, anstelle des mittlerweile üblichen Wahltermins im Oktober.

Diese Entscheidung wurde nicht nur angesichts interner Koalitionsverhandlungen zwischen der FPÖ und der ÖVP getroffen, sondern war auch strategisch gedacht, um der FPÖ in Wien, die zeitweise erstarkte, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Der frühzeitige Wahltermin führte nicht zu einer Koalition zwischen FPÖ und ÖVP im Bund, jedoch driftete die Wahl in Wien dennoch vor.

Wunschkandidaten kommen zusammen

Nachdem es bereits Anzeichen für eine bestehende Zusammenarbeit zwischen SPÖ und Neos gab, wurde der Koalitionsvertrag nun vorangetrieben. Mit nur geringfügigen Verlusten der SPÖ am Wahltag und einem signifikanten Stimmenzuwachs für die Neos waren die Vorzeichen einer zukünftigen Zusammenarbeit gegeben. Nach der Wahl standen auch die Grünen und die ÖVP für mögliche Koalitionsvarianten zur Verfügung, jedoch entschloss sich die SPÖ, erneut mit den Neos zu verhandeln, was nun erfolgreich war. Die beiden Parteien werden im Gemeinderat zusammen 53 von 100 Mandaten stellen, was einen leichten Überhang ergibt.



Eine rasche Konstituierung der neuen Gemeinderatssitzung wird nach dem Pfingstwochenende erwartet.

