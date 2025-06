Kochen für den guten Zweck: TSD-Klienten am Herd

Ein Abend, der bewies, wie gemeinsames Kochen Brücken zwischen Kulturen bauen kann: Der DinnerClub im Integrationshaus förderte Begegnungen, kulturellen Austausch und gelebte Solidarität.

INNSBRUCK. Die Atmosphäre war festlich, und das Ziel war bewegend: Am 30. Mai 2025 veranstaltete das Integrationshaus der Caritas einen DinnerClub, zu dem Klienten und Klientinnen der TSD-Notschlafstelle einluden. Unter dem Motto „Ein Abend für Menschen in Not“ bereiteten sie ein köstliches dreigängiges Menü, eine Initiative, die weit über das bloße Kochen hinausging. Es wurde ein Raum geschaffen, der Würde, Austausch und gegenseitiges Verständnis förderte.

Moussaka und ein Stück Heimat

Die Zutaten, die mit viel Liebe ausgewählt wurden, stammen aus großzügigen Spenden der Lidl- und ONAY-Supermärkte, die das Projekt unterstützten. Auf dem Menü standen köstliche Spezialitäten wie Tarator, Schopska-Salat und Moussaka – traditionelle Gerichte, die nicht nur sehr schmackhaft waren, sondern auch ein Stück fernen Heimat nach Innsbruck brachten. Zwischen den Gängen wurde es nicht nur kulinarisch, sondern auch zwischenmenschlich gesellig; zahlreiche Lacher und anregende Gespräche prägten den Abend. Mitarbeitende und Klienten arbeiteten Hand in Hand in der Küche und luden die Gäste ein, mit offenen Herzen am Tisch zu sitzen.

Fotokunst, die berührt

Das Event wurde durch eine eindrucksvolle Fotoausstellung des bulgarischen Fotografen Borishev ergänzt. Unter dem Titel „Gefallene Engel“ präsentierte er respektvoll Portraits obdachloser Menschen. Diese eindrucksvollen Bilder regen zum Nachdenken an und bieten Gesprächsanlässe rund um Themen wie Teilhabe, Lebenswege und gesellschaftliches Miteinander. Sie sind eine stille, aber kraftvolle Erinnerung daran, dass hinter jedem Schicksal ein Mensch mit einer einzigartigen Geschichte steht.

Wertschätzung durch Beteiligung

Die Idee hinter dem DinnerClub ist ebenso einfach wie stark: Kochen verbindet.

„Der DinnerClub zeigt, wie durch das Kochen Barrieren fallen und Menschen wieder Zuversicht und Würde erfahren können“,

betont Ruska Atanasova-Koller, die das Projekt organisiert hat.

„Indem die Klienten aktiv Verantwortung übernehmen und ihre Talente einbringen, wird nicht nur ihre Selbstachtung gestärkt, sondern auch das Verständnis der gesamten Gemeinschaft vertieft.“

Spenden für neue Perspektiven

Der Abend war nicht nur ein persönlicher, sondern auch ein finanzieller Erfolg: Die Gäste zeigten sich großzügig und spendeten reichlich. Diese Mittel fließen direkt in Freizeitangebote und Aktivitäten für Klienten der Notschlafstelle, um deren Lebensqualität zu verbessern und neue Perspektiven zu schaffen.

