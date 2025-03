Kokain, Cannabis, Bargeld: Wiener Polizei zerschlägt Drogenring bei Razzien

Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in Wien hat einen bedeutenden Schlag gegen einen organisierten Drogenring durchgeführt. Bei dieser Operation wurden fünf mutmaßliche Mitglieder der Bande festgenommen und eine beträchtliche Menge an Drogen sowie Bargeld sichergestellt.

WIEN/MARGARETEN/FAVORITEN. Ein bemerkenswerter Erfolg für die Wiener Polizei: In einer großangelegten Ermittlung gegen einen Suchtmittelring gelang es, insgesamt fünf Verdächtige festzunehmen. Die Razzien fanden in mehreren Wohnungen statt, die als sogenannte „Bunker-Wohnungen“ bezeichnet werden, da sie häufig von Drogenhändlern genutzt werden, um ihre illegalen Geschäfte abzusichern.

Am Mittwoch, den 26. März, wurden zunächst drei Männer im Alter von 25, 26 und 36 Jahren in der Favoritenstraße festgenommen. Am Folgetag wurde die Polizei in Margareten aktiv, wo zwei weitere Verdächtige, 21 und 26 Jahre alt, ebenfalls in Gewahrsam genommen wurden. Alle Festgenommenen stehen im Verdacht, am Drogenhandel beteiligt gewesen zu sein und operierten offenbar als Teil eines größeren Netzwerks.

Razzien in „Bunker-Wohnungen“

Im Rahmen der Durchsuchungen konnten die Beamten erhebliche Mengen an Drogen sicherstellen. Insgesamt wurden 700 Gramm Kokain sowie 9 Kilogramm Cannabis, sowohl in Form von Harz als auch als Kraut, beschlagnahmt. Darüber hinaus fanden die Ermittler Bargeld in Höhe von 17.000 Euro sowie drei gefälschte Ausweise. Diese Funde deuten darauf hin, dass die Gruppe nicht nur im Drogenhandel tätig war, sondern auch in weiteren illegalen Geschäften involviert ist.

Die fünf Beschuldigten wurden nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes sowie wegen des Verdachts der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung angezeigt. Sie befinden sich derzeit in Untersuchungshaft, während weitere Ermittlungen gegen sie laufen. Besonders gravierend ist der Fall des 36-Jährigen, der auch wegen Urkundenfälschung angezeigt wurde.

Diese Festnahme und die damit verbundenen Ermittlungserfolge der Wiener Polizei sind Teil eines kontinuierlichen Engagements, die Straßenkriminalität in der Stadt zu bekämpfen. Zukünftige Ermittlungen sind nötig, um die vollständigen Dimensionen des Drogenhandels und der kriminellen Strukturen, die damit verbunden sind, aufzudecken.

Für die Wiener Bevölkerung bleibt die Sicherheit in den eigenen vier Wänden ein wichtiges Thema, da die Polizei weiter an Strategien arbeitet, um der Drogenkriminalität Einhalt zu gebieten.

Weitere Themen:

Brief löst Polizei-Großeinsatz bei ORF Zentrum in Wien aus

Wiener Tiergarten Schönbrunn sperrt Streichelzoo

Hollywoodstar Bill Murray tritt im Wiener Konzerthaus auf