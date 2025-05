Am Freitagabend ereignete sich ein Unfall zwischen einem E-Bike-Fahrer und einer Läuferin auf dem Schwimmschulkai in Graz, wobei eine Person verletzt wurde. GRAZ. Auf dem Schwimmschulkai, in Fahrtrichtung Norden, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem 18-jährigen E-Bike-Fahrer aus dem Bezirk Graz Umgebung und einer 27-jährigen Grazerin, die in Richtung Südwesten auf der Kettengasse lief. Ursache des Unfalls bisher unklar Die 27-Jährige versuchte an der Kreuzung Schwimmschulkai/Kettengasse nach links abzubiegen, als es zur Kollision kam. Der genaue Hergang des Unfalls ist derzeit unklar. Die verletzte Läuferin wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Landeskrankenhaus Graz gebracht. Der 18-jährige E-Bike-Fahrer lehnte ärztliche Hilfe ab, was auf seine möglicherweise unversehrte Verfassung hindeutet. Siehe auch Kommentar: Einige empfinden sie als lästig, andere als großartig – ihre Motivation steht jedoch fest. Potenzielle Sicherheitsmaßnahmen für Radfahrer und Fußgänger Unfälle zwischen Radfahrern und Fußgängern sind in städtischen Gebieten nicht ungewöhnlich und werfen Fragen zur Sicherheit von beiden Verkehrsteilnehmern auf. Experten empfehlen daher, sowohl Renaturierungsmaßnahmen als auch vermehrte Aufklärung über Verkehrsregeln zu implementieren. Besonders an Kreuzungen, wo Sicht und Regelkenntnis oftmals beeinträchtigt sind, sollte Überwachung stattfinden. Aktuelle Nachrichtenvorfälle in Graz: 1. Das Eggenberger Noppelbad wird Mitte Juni wieder eröffnet – ein beliebter Anziehungspunkt in der Stadt.

2. Ein Radfahrer wurde bei einer Kollision mit einer Straßenbahn lebensgefährlich verletzt – das zeigt die Dringlichkeit, Sicherheitsaspekte für alle Verkehrsteilnehmer ernst zu nehmen.

