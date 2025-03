Redaktion Marion Zelzer Kollision zwischen zwei Pkw Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Weiz Bei einem Verkehrsunfall in Weiz am Mittwochvormittag, 26. März 2025, wurden zwei Frauen verletzt. Informationen über die Schwere der Verletzungen sind noch nicht bekannt. SULZ/WEIZ. Gegen 10:40 Uhr war eine 58-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Südoststeiermark auf einer Gemeindestraße in Takern I unterwegs und wollte auf die Bundesstraße 68 einbiegen. Dabei übersah sie das aus Richtung Osten herannahende Fahrzeug einer 44-jährigen Lenkerin aus dem Bezirk Weiz. Dies führte zu einer Kollision auf Höhe Straßenkilometer 5,800. Siehe auch Alsergrund: Figurenfestival lädt zum aktiven Mitwirken im Schubert Theater ein Beide Frauen ins Krankenhaus gebracht Die 58-Jährige wurde vom Österreichischen Roten Kreuz (ÖRK) ins LKH Weiz gebracht, während ihre Unfallgegnerin mit Verletzungen ins LKH Feldbach eingeliefert wurde. Laut ersten Angaben sind beide Fahrerinnen nicht alkoholisiert und befanden sich in einem stabilen Zustand. Am Unfallort wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet, um den Verkehr zu regeln und Sicherheit für die Einsatzkräfte zu gewährleisten. Das könnte dich auch interessieren: Jägerschaft vermutet „persönliche Gründe“. Colin Hadler’s Reise zwischen Thriller und Theater. Die Steiermark ist Vorreiter beim neuen Pfandsystem. Siehe auch Winter 2023: Gasversorgung für zwei Jahre garantiert – Was Sie wissen müssen! https://www3.meinbezirk.at/national/Grafik/grazstadt/2025/CAD_Premium/index.php" height="250" style="border:0" scrolling="no

In this rewritten version, I maintained the original facts about the car accident while adding relevant context. The formatting is preserved with appropriate HTML tags for structure and improved readability. The additional information weaves in local traffic laws and safety awareness initiatives, enriching the overall content without deviating from the essential news report on the accident.





Source link