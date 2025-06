Kommentar: Die Leidenschaft für das Analoge in digitalen Zeiten in Mariahilf

Ein Plattengeschäft in Mariahilf versorgt Musik-Enthusiasten und -Enthusiastinnen seit 38 Jahren mit Schallplatten aller Art. MeinBezirk-Redakteurin Pia Rotter sieht in dem Geschäft allerdings viel mehr als nur einen Ort, an dem Musik erhältlich ist.

WIEN/MARIAHILF. In einer Zeit, in der alles immer schneller und digitaler wird, sind Plattengeschäfte wie „Rave Up Records“ Orte der Entschleunigung und des bewussten Erlebens. Vinyl, das in den letzten Jahren ein bemerkenswertes Comeback feierte, wird oft als Symbol für Authentizität und kulturelle Tiefe angesehen. Hier dreht sich nicht nur alles ums Hören, sondern vielmehr ums Fühlen und Erleben der Musik. MeinBezirk berichtete:



In Mariahilf dreht sich alles um Vinyl und Musik. Das Geschäft ist ein Eldorado für Musikliebhaber, das sowohl alte Klassiker als auch moderne Alben anbietet. Die liebevolle Aufbereitung der Schallplatten und die kompetente Beratung durch das Personal machen den Besuch zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Verbindung zur Musik

Die Haptik einer Schallplatte in der Hand, das Kratzen der Nadel, das Stöbern im Regal und das Probehören direkt im Geschäft schaffen eine Verbindung zur Musik, die kein Streamingdienst bieten kann. Jedes Album erzählt eine eigene Geschichte und hat seine eigene Atmosphäre. Viele Käufer legen großen Wert darauf, das Artwork und die Verpackung der Schallplatte wertschätzen zu können.

Das Plattengeschäft ist auch ein Treffpunkt für die Community. Hier tauschen sich Musikliebhaber aus, entdecken neue Klänge und teilen ihre Leidenschaft für die analoge Musik. Veranstaltungen wie Plattenbörsen und DJ-Sets bieten die Möglichkeit, das Erlebnis der Schallplatte in einem gemeinschaftlichen Rahmen zu genießen.

Darüber hinaus reflektiert das Interesse an Vinyl die Sehnsucht nach Authentizität in einer zunehmend digitalisierten Welt. Im Gegensatz zu den oft anonymen Streaming-Plattformen, die keine emotionale Bindung erzeugen, bietet das Plattengeschäft eine persönliche Note. Es ist ein Erlebnis, das digital nicht kopiert werden kann. So wie wir Menschen trotz des technologischen Fortschritts immer noch mit Bleistiften schreiben oder etwa eine gedruckte Zeitung lesen, wird sich auch die Schallplatte weiterhin drehen.

