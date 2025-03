Kommentar: Einige empfinden sie als lästig, andere als großartig – ihre Motivation steht jedoch fest.

MeinBezirk-Redakteur Nathanael Peterlini hat in den letzten Wochen zahlreiche Bezirkspolitikerinnen und -politiker getroffen. Unter ihnen sticht eine besonders antragsmotivierte Persönlichkeit hervor: Amela Pokorski, die Spitzenkandidatin der KPÖ/Links. In einem kürzlichen Gespräch erörterten sie ihre Beweggründe und Engagements in der Bezirkspolitik.



WIEN/WIEDEN. Das Engagement in der Bezirkspolitik kommt oft mit unterschiedlichen Motivationen. Einige sehen es als Sprungbrett für höhere politische Ämter, während andere die lebhaften Diskussionen schätzen, die die lokale Politik mit sich bringt. Darüber hinaus gibt es Akteure, die sich in dieser Ebene der Verwaltung wenig orientiert fühlen und gelegentlich im Bezirksparlament anzutreffen sind. Doch dann gibt es Politikerinnen wie Amela Pokorski, die das Gesicht der Bezirksvertretung revolutionieren.

Hohe Antragsfrequenz und starkes Engagement

Pokorski produziert Anträge wie KTM Motorräder: schnell und effizient. Sie ist für keine Diskussion zu schade, und fast jedes Thema scheint für sie von Bedeutung zu sein. Regelmäßig streift sie durch die Straßen von Wieden, um Schwachstellen im Bezirk aufzuspüren. Diese proaktive Herangehensweise ist essenziell, um die Bedürfnisse der Bürger im Blick zu behalten und die Lebensqualität im Bezirk zu verbessern.

Obwohl einige ihrer politischen Kollegen möglicherweise von der Vielzahl ihrer Anträge genervt sind – manchmal können es während einer Sitzung 30 Anträge sein – bleibt Pokorski unbeeindruckt. Sie glaubt fest daran, dass jeder Bezirk eine ambitionierte Bezirksvertretung verdient, die sich mit Hingabe und Energie für die Belange der Bürger einsetzt. Ihr Engagement hat bereits einige positive Veränderungen im Bezirk angestoßen. Die Grundlage ihres Wahlprogramms ist darauf ausgerichtet, den Bezirk Wieden lebenswerter, gerechter und umweltfreundlicher zu gestalten.

