Kommentar: Graz – die „schmuddelige Visitenkarte“ der Steiermark

Die wirtschaftliche Lage der Stadt Graz wird zunehmend besorgniserregend, da Investoren aufgrund der Unzuverlässigkeit der Behörden sowie der angespannten finanziellen Situation die Stadt meiden. Im Rathaus scheint dies kaum jemanden zu interessieren.

GRAZ. In etwas tragischen, aber auch komischen Zügen zeigt sich die Diskrepanz zwischen Investoren und der Stadt Graz: Ein Unternehmer aus Graz erhält in der Millionen-Metropole New York schneller die Genehmigung für ein Geschäft als in seiner Heimatstadt, die im Vergleich viel bescheidener ist. Der Grund? In den meisten Weltmetropolen fühlen sich Geschäftsleute willkommen und die Stadtverwaltungen bemühen sich aktiv, Investoren zu gewinnen. Ein „One-Stop-Shop“ für Genehmigungen, wie er in New York Standard ist, fehlt hier vollkommen.

Graz: Unzuverlässigkeit und finanzielle Probleme

In Graz hingegen ticken die Uhren anders: Verzögerte Genehmigungsverfahren und mangelnde Baustellenkommunikation, kombiniert mit der Unzuverlässigkeit öffentlicher Einrichtungen und einer desaströsen Finanzlage, führen dazu, dass Investoren die steirische Landeshauptstadt meiden. Tragischerweise scheint das im Rathaus niemanden zu stören. Stattdessen beschäftigt man sich dort mit Postenschacher in der Holding, mit der Messe und dem nie realisierten Phantasiestadion sowie einigen anderen unrelevanten Themen. Wichtige Chancen, wie die Koralmbahn, werden ignoriert. Außerdem kommt man seit Monaten nicht dazu, einen kompetenten Citymanager zu bestellen. Unternehmer erleben Schikanen, anstatt willkommen geheißen zu werden. Ein Beispiel ist die Situation beim Leitbetrieb AVL, wo kürzlich 350 Kündigungen ausgesprochen wurden – eine Nachricht, die selbst Politiker im Rathaus nicht zu interessieren scheint.

Die Metapher vom einst attraktiven „Schwan Graz“, der sich nun zu einem hässlichen Entlein entwickelt, wird immer passender. In den Worten des Wirtschaftslandesrates, der als Außenstehender die Situation betrachtet: „Die Visitenkarte der Steiermark glänzt nicht mehr, sie wird schmuddelig.”

Die Analyse des Wirtschaftslandesrates zu Graz:

„Graz muss wieder die Visitenkarte der Steiermark werden.“ Es ist an der Zeit, dass die Stadtverwaltung erkennt, wie wichtig es ist, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu verbessern und ein positives Umfeld für Investoren zu schaffen.