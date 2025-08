Kommentar: Unterstützung für Obdachlose und Suchtkranke in Mariahilf

Obdachlose Menschen finden in verschiedenen Einrichtungen in Mariahilf einen sicheren Ort, sowohl zum Verweilen, als auch um Hilfe zu bekommen. Bei einem Flohmarkt in einer solchen Einrichtung traf die MeinBezirk-Redakteurin Pia Rotter auf eine Situation, die ihr lange in Erinnerung bleiben sollte.



WIEN/MARIHAILF. Schlendert man entlang der Mariahilfer Straße, begegnet man oft obdachlosen Menschen, die um Kleingeld bitten. Doch Obdachlosigkeit ist ein vielschichtiges Problem, das unterschiedliche Ursachen und Gesichter hat.

Obdachlosigkeit geht oft Hand in Hand mit psychischen Erkrankungen und Suchtverhalten. In dem Suchthilfezentrum Jedmayer erhalten Betroffene wichtige Unterstützung und Beratung, um einen Ausweg aus ihrer schwierigen Lebenslage zu finden. Laut dem Österreichischen Bundesministerium für Soziales gibt es in Wien verschiedene soziale Einrichtungen, die sich der Hilfe für Obdachlose widmen, einschließlich Notunterkünften, Tagesstätten und Beratungsstellen. Vor einigen Jahren wurde ich von den Schicksalen dieser Menschen so berührt, dass ich selbst aktiv helfen wollte.

Bunte Schatulle

Bei meinem ersten Engagement half ich bei einem Flohmarkt in einer Einrichtung für Wohnungslose. Schon beim Aufbau kamen die ersten Besucherinnen und Besucher, die nach Dingen suchten, die ihnen Freude bereiten würden. Eine ältere Dame sprach mich an und fragte, ob etwas für mich dabei sei. Mein Blick blieb an einer bunten Schatulle hängen, die mich sofort ansprach.

Ursprünglich wollte ich höflich abwinken und sagen, dass mir nichts gefällt, doch die Dame beharrte darauf, mir die Schatulle zu schenken. Es war mir unangenehm und ich fragte mich, warum jemand, der selbst so wenig hat, etwas geben würde. Dieser Moment öffnete mir jedoch die Augen und zeigte mir, dass wahre Großzügigkeit oft aus den unerwartetsten Quellen kommt. Es ist eine Erinnerung daran, dass jeder, unabhängig von seinem Lebensumstand, die Fähigkeit zur Freundlichkeit und Großzügigkeit in sich trägt.

