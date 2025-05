Kommentar: Was sind die tatsächlichen Bedürfnisse des Bahnhofs Meidling?

Der Meidlinger Bahnhof ist eine zentrale Drehscheibe im 12. Wiener Gemeindebezirk, dessen Potenzial und Herausforderungen oft von den Meidlingerinnen und Meidlingern selbst besser bekannt sind als von Außenstehenden. Was benötigt ein moderner Bahnhof, um den Ansprüchen seiner Nutzer gerecht zu werden? Über diese Frage hat sich MeinBezirk-Redakteur Michael Marbacher eingehend Gedanken gemacht.

WIEN/MEIDLING. Was braucht der Bahnhof Meidling? Zunächst einmal Gleise, das ist selbstverständlich. Doch was ist darüber hinaus notwendig? Täglich strömen Bewohnerinnen und Bewohner, sowie Besucherinnen und Besucher durch diesen wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Eine umfassende Umgestaltung der Wartehallen in den letzten Jahren hat zwar einen Schritt in die richtige Richtung gezeigt, jedoch blieb die Oberfläche – der Teil des Bahnhofs, der von vielen als „Visitenkarte“ der Stadt betrachtet wird – weitgehend unberührt.

In Anbetracht der begrenzten Fläche stellt sich die Frage, wie man den Raum sinnvoll gestalten kann. Die Neos, eine österreichische politische Partei, haben erste Ideen präsentiert, wie man die Situation verbessern könnte. Zudem gibt es die Frage nach der finanziellen Machbarkeit solcher Projekte. Die Stadt Wien sieht sich derzeit mit vielen Initiativen konfrontiert, darunter auch der Umgestaltung des Schwedenplatzes, einer weiteren zentralen Fläche, die schon lange in der Diskussion steht. Aufgrund kürzlich angekündigter Sparmaßnahmen könnten viele dieser Pläne in den Hintergrund gedrängt werden, was die Realität für bahnhofliche Modernisierungen zusätzlich erschwert.





Jetzt bist du gefragt

Der Meidlinger Bahnhof könnte vielleicht klein genug sein, um mit dem nötigen „Kleingeld“ einige positive Veränderungen zu bewirken. Eine der zentralen Ideen der Neos bezieht sich auf die Verkehrsführung im Bereich des Bahnhofs, die möglicherweise ohne große Investitionen umgesetzt werden könnte. Eine Überprüfung und Anpassung der Verkehrsströme könnte direkt zur Verbesserung der Situation beitragen.

Bevor konkrete Maßnahmen ergriffen werden können, ist es wichtig, herauszufinden, welche Wünsche und Ideen die Meidlinger für ihr Bahnhofsareal haben. Braucht es mehr Platz an der Oberfläche? Ist die derzeitige Gestaltung des Bahnhofs ausreichend, oder gibt es Verbesserungsbedarf hinsichtlich der Sicherheit und Ästhetik, besonders an der Heidackergasse? Deine Meinung ist gefragt! Schreib mir gerne deine Ideen und Wünsche an [email protected].

Das könnte dich auch interessieren:

Neos haben für den Bahnhof Meidling eine lange Wunschliste

Bilder des verschwundenen Prónaygartens schmücken die Passage

Der Bahnhof Meidling wurde vielseitig modernisiert, was die Anbindung an das Verkehrsnetz verbessert hat.