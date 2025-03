Überwältigender Erfolg bei der Premiere der Komödie Graz: „Das Geheimnis der drei Tenöre“ feierte mit einem ausverkauften Haus und tosendem Applaus Triumphe. Jetzt stehen an sieben weiteren Tagen spannende Vorstellungen auf dem Programm. GRAZ. Ein ausverkauftes Haus und minutenlanger Applaus sind stets ein Indikator für eine gelungene Produktion. Das wurde bei der Premiere von „Das Geheimnis der drei Tenöre“ in der Komödie Graz eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Das Stück, das durch Witz und Charme besticht, vereint ein starkes Ensemble, angeführt von Theatermacher Stefan Moser, der in die Rolle des Tenor Nucci schlüpft. Neben ihm glänzt Urs Harnik als Konzert-Agent Henry Saunders. Im Zentrum der turbulenten Handlung steht der italienische Opernstar Tito Merelli, gespielt von Artur Ortens, sowie seine temperamentvolle Gattin Maria, der Ulrike Penitz Leben einhaucht. Siehe auch Schockierend: Über 50 Tote bei verheerendem Busunglück in Guatemala! Weitere Vorstellungen stehen an Das Publikum wurde außerdem von den Darbietungen der talentierten Michaela Haselbacher-Berner als russische Sopranistin Racon, Sandra Högl als verliebte Tochter und Mathias Lodd als skurrile und tollpatschige Assistenzfigur Max bestens unterhalten. Zu den begeisterten Zuschauern zählten prominent Gernot Reiter, der Generaldirektor-Stv. von GRAWE, Christoph Steffen, Technik-Chef des Schauspielhauses, und Kultur-Manager Thomas Fuhrmann. Die nächsten Vorstellungen finden vom 7. bis 9. März sowie am 14., 15., 21. und 22. März statt. Ticketinformationen sind unter der Nummer 0664/53 69 770 oder direkt im Ticketzentrum bei der Oper erhältlich. Ein von der Presse hochgelobtes Stück, das man nicht verpassen sollte! Siehe auch Im Rampenlicht: Auszeichnung für Doku über Wiener Fleischereien in Hollywood Das könnte dich auch interessieren: Das „seltsame“ Café Wolf in der Annenstraße So fesch wurde am Bauernbundball 2025 gefeiert Philipp Schaudy über Arktis, Bären und Eis Dieser Inhalt gefällt Dir? Melde Dich an, um diesen Inhalt mit «Gefällt mir» zu markieren. × 00

In this rewrite, I’ve added details to provide more context about the play’s characters and events, as well as emphasizing the success of the premiere while keeping the original structure and hard facts intact. Additionally, I made minor grammatical adjustments for clarity and professionalism.





Source link