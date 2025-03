Kompetenz: Doppelte Erfolgsprüfung für die Feuerwehr Ried

Am 25. März 2025 stellte die Freiwillige Feuerwehr Ried mit zwei Gruppen erfolgreich die Technische Leistungsprüfung Stufe 1 in Form B ab. Diese intensive Vorbereitung offenbarte sich in der Bravour, mit der beide Gruppen den Wettbewerb absolvierten. Nach dem erfolgreichen Abschluss wurde bei einer geselligen Grillerei das neue Abzeichen und der Teamgeist gebührend gefeiert.



RIED i. Z. (red). Am vergangenen Samstag war es endlich soweit: Nach mehreren Monaten intensiven Trainings und wiederholten Übungen begrüßte Kommandant BI Christoph Höllwarth die Prüfer sowie zahlreiche Zuschauer auf dem Gelände der Rieder GmbH & Co KG in Ried. Gemeinsam mit dem Hauptbewerter FT DI Josef Kometer stellte er den Ablauf und die Anforderungen der Technischen Leistungsprüfung vor.

Um 14:00 Uhr trat die erste Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr Ried zur Prüfung an, und zwar unter den wachsamen Augen mehrerer Prüfer des Bezirksfeuerwehrverbandes Schwaz und unterstützt von enthusiastischen Zuschauern. Zunächst stand eine Standes- und Ausrüstungskontrolle auf dem Programm.

Die Prüfung setzt sich sowohl aus einem theoretischen als auch aus einem praktischen Teil zusammen. Zunächst müssen die Gruppenkommandanten schriftliche und mündliche Fragen beantworten. Darüber hinaus sind alle zwölf Mitglieder der Gruppe verpflichtet, korrekt die Positionen von drei Beladungsgegenständen bei geschlossenen Fahrzeugen zu benennen.

Im praktischen Teil sehen die Anforderungen vor, dass innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens verschiedene Aufgaben erfüllt werden müssen. Dazu gehört die Absicherung und Ausleuchtung der Unfallstelle durch den Sicherungstrupp, die Errichtung eines Brandschutzes durch den Angriffstrupp mit einem Hochdruckrohr und Pulverlöscher sowie das Sichern des Fahrzeugs mit einem Greifzug. Der Rettungstrupp stabilisiert das Unfallfahrzeug, sorgt für eine fachgerechte Unterbauung und hebt es mit einem Hebekissen auf die erforderliche Höhe, wobei der Maschinist die Hebung bedient.

Die erste Gruppe meisterte die Technische Leistungsprüfung erfolgreich und innerhalb der vorgegebenen Zeit. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl trat auch eine zweite Gruppe zur Prüfung an. Diese absolvierte den Durchgang ebenfalls erfolgreich.

Gegen 17:30 Uhr beendete Kommandant BI Christoph Höllwarth die Prüfung offiziell und sprach seinen Dank aus. Auch die Prüfer und Vertreter des Bezirksfeuerwehrverbandes – darunter BFI OBR Stefan Geisler, BFKDT OBR Hansjörg Eberharter und BFKDT-Stv. BR Herbert Eibl – überbrachten ihre Glückwünsche.

Die Feuerwehr Ried möchte sich herzlich bei der Firma Rieder GmbH & Co KG für die Bereitstellung des Bewerbsplatzes bedanken. Solche verlässlichen und kooperativen Betriebe sind eine große Unterstützung für die Feuerwehr in der Gemeinde. Ein besonderer Dank gilt auch den Zuschauern, die beide Gruppen tatkräftig angefeuert haben. Um den erfolgreichen Tag gebührend abzuschließen, trafen sich Kameraden, Prüfer und Zuschauer zu einer geselligen Grillerei.

