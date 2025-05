Konflikte in Wien: Auseinandersetzungen zwischen (Ex-)Partnern eskalieren in Messerdrohungen

Am Samstagabend kam es innerhalb einer halben Stunde in Hernals und in der Brigittenau zu zwei Vorfällen mit Messerdrohungen. Im 17. Bezirk bedrohte eine 16-Jährige ihren Ex-Freund, während im 20. Bezirk eine 45-jährige Frau ihren sieben Jahre jüngeren Ehemann mit einem Messer bedrohte.

WIEN/HERNALS/BRIGITTENAU. Zwischen 20 und 20.30 Uhr erlebte die Wiener Polizei ein besorgniserregendes Szenario: Zwei friedliche Abende endeten abrupt mit zwei Drohungen und zwei Festnahmen. In beiden Fällen waren Frauen in die Auseinandersetzungen mit ihren (Ex-)Partnern verwickelt.

Zunächst kam es in Hernals zu einem bedrohlichen Vorfall, als ein 30-jähriger Mann versuchte, persönliche Gegenstände aus der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin, einer 16-Jährigen, zu holen. Das Treffen eskalierte, als die Minderjährige ihn daran hindern wollte zu gehen. Berichten zufolge folgte sie ihm auf die Straße und hielt ihm ein Messer an den Hals. Passanten, die diese gefährliche Situation beobachteten, alarmierten die Polizei.

Die Polizei traf schnell ein und nahm die 16-Jährige vorläufig fest, während das benutzte Messer sichergestellt wurde. Gegen sie wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, und sie wurde wegen gefährlicher Drohung sowie versuchter Körperverletzung angezeigt.

Drohung unter Alkoholeinfluss

In der Brigittenau kam es gegen 20.30 Uhr zu einem weiteren Vorfall, als ein Streit zwischen einem 45-jährigen Ehepaar eskalierte. Die Frau bedrohte ihren 38-jährigen Mann, indem sie ihm ein Messer vor das Gesicht hielt und ihn nötigte, die gemeinsame Wohnung zu verlassen. Laut Polizei war die Frau in einem offensichtlichen Zustand der Alkoholisierung.

Hilfe für gewaltbetroffene Frauen und Mädchen 24-Stunden-Frauennotruf: 01/12 345 24-Stunden-Frauennotruf der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22 Frauenhelpline: 0800/222 555

Polizeinotruf: In akuten Gewaltsituationen unter 133 oder 112 verständigen. Gehörlose und Hörbehinderte können per SMS Hilfe rufen.

Die Polizei fand den Mann in der Nähe der Wohnung und nahm die Frau fest, wobei ein Küchenmesser sichergestellt wurde. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Ihr wurde ebenfalls ein Betretungs- und Annäherungsverbot auferlegt, und sie wurde wegen versuchter schwerer Nötigung angezeigt.

