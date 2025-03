Konzert im Happel-Stadion: Pop-Superstar Justin Timberlake tritt in Wien auf

Justin Timberlake, der 44-jährige US-Popstar und Multitalent, kehrt nach sieben Jahren zurück nach Wien. Am 14. Juli 2024 findet sein mit Spannung erwartetes Konzert im Ernst-Happel-Stadion statt. Tickets sind ab Freitag, den 21. März, verfügbar. WIEN. Nach einer langen Wartezeit von sieben Jahren dürfen sich die Fans des US-Popstars Justin Timberlake endlich auf sein Comeback in Wien freuen. Der Sänger, der seit 2018 nicht mehr in der österreichischen Hauptstadt aufgetreten ist, wird im Rahmen seiner international gefeierten Tour „The Forget Tomorrow World Tour“ die Bühne betreten. Wie der Veranstalter Live Nation am Dienstag ankündigte, wird der Grammy-preisgekrönte Künstler das Konzert zum ersten Mal im Ernst-Happel-Stadion geben, einem der größten und bekanntesten Stadien Österreichs mit einer Kapazität von über 50.000 Zuschauern. Auf die Fans warten nicht nur seine zeitlosen Hits wie „Cry Me a River“, „Rock Your Body“, „Sexy Back“, „Filthy“ und „Can’t Stop the Feeling!“ sondern auch neue Werke aus seinem neuesten Album „Everything I Thought It Was“, das für seine musikalische Vielfalt und tiefgründigen Texte gelobt wurde. Überraschen wird das Publikum ein besonderer Gast: der gefeierte US-Hip-Hop-Star Timbaland, mit dem Timberlake bereits zahlreiche Erfolge feierte. Siehe auch ICEHL-Viertelfinale: Graz 99ers erzielen Ausgleich zum 1:1 gegen die Black Wings Tickets für das mit Spannung erwartete Event sind ab Freitag, 21. März, um 10 Uhr erhältlich. Sie können unter oeticket.com und ticketmaster.at gekauft werden. Interessierte können sich auch anmelden, um mit dem Ticketalarm per E-Mail sofort über die Verfügbarkeit informiert zu werden. Karrierehöhen und Herausforderungen Justin Timberlake, geboren 1981 in Memphis, Tennessee, begann seine Karriere als Mitglied der berühmten Boyband *NSYNC, die Ende der 1990er Jahre weltweit Furore machte. Als Solokünstler feierte er immense Erfolge; sein Debütalbum „Justified“ gewann 2003 zwei Grammys und verkaufte sich über sieben Millionen Mal. Insgesamt kann Timberlake auf zehn Grammy Awards zurückblicken, sowie auf zahlreiche weitere Ehrungen wie American Music Awards und BRIT Awards. Siehe auch Warum Übergewicht im Kopf beginnt: Entdecken Sie die wichtigsten Zusammenhänge! Timberlake ist nicht nur ein talentierter Musiker, sondern auch ein erfolgreicher Schauspieler, der in Filmen wie „Inside Llewyn Davis“, „The Social Network“ und „In Time“ herausragende Leistungen gezeigt hat. Seit 2012 ist er mit der Schauspielerin Jessica Biel verheiratet, und das Paar hat zwei Söhne. Ein Jahr voller Herausforderungen Trotz seines Erfolgs war 2023 ein herausforderndes Jahr für Timberlake. Im Juni wurde er in den USA wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen. Er hatte ein Stopp-Schild missachtet und ein Alkotest verweigert. Nach einer gerichtlichen Anhörung bekannte er sich schuldig und einigte sich auf gemeinnützige Arbeit sowie eine Geldstrafe. Geprägt von Bedauern äußerte er: „Ich befand mich in einer Situation, in der ich mir einen Moment hätte nehmen sollen.“ Siehe auch Alarmierende Entwicklung: Chinas Bevölkerung schrumpft jetzt im dritten Jahr – Was das für die Zukunft bedeutet! Das könnte dich auch interessieren: Guns N’ Roses kehren für Konzert nach Wien zurück Popsänger Robbie Williams kommt 2025 nach Wien Billie Eilish in Wien – alle Infos zum Kartenvorverkauf

