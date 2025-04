Konzert im Minoritensaal: HIB.art.chor feiert sein 30-jähriges Bestehen

Feierlichkeit zum 30-jährigen Bestehen des HIB.art.chor: Jubiläumskonzert am 27. April im Minoritensaal Graz.

GRAZ. Der HIB.art.chor feiert sein 30-jähriges Bestehen mit einem besonderen Jubiläumskonzert im Minoritensaal am Sonntag, dem 27. April. Unter dem Motto „Glanzlichter“ präsentieren die talentierten Musikerinnen und Musiker ihre allerliebsten Lieder aus drei Jahrzehnten, die alle Facetten von Berührung bis Spektakel umfassen. Seit der Gründung im Jahr 1995 verfolgt der Chor das Ziel, Freude durch Musik zu verbreiten, individuelle Stärken zu entdecken und als Kulturbotschafter weltweit zu agieren. In den letzten drei Jahrzehnten hat der Chor zahlreiche Auszeichnungen und Erfolge gefeiert.

Internationale Erfolge und Wachstum

Der HIB.art.chor hat seit seiner Gründung nicht nur in Österreich, sondern auch international für Aufsehen gesorgt. Über 37 internationale Chorreisen haben das Ensemble mehr als acht Mal um den Globus geführt. Von Norwegen bis Südafrika, von Kanada bis Neuseeland ist der Chor als Botschafter musikalischer Vielfalt bekannt. Ein Highlight war der Sieg beim „World Choir Games“ 2023 in Südkorea, wo die Sängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchores unter der Leitung von Maria Fürntratt den ersten Platz in der Kategorie „Music of Spirit and Faith“ erreichten. Dies war nach dem Erfolg bei der Chor-Olympiade in Südafrika 2018 bereits der zweite große Preis.

Die musikalische Ausbildung wird am neusprachlichen Internatsgymnasium HIB Graz-Liebenau sowie an der angeschlossenen Raiffeisen Singakademie gefördert. Hier erhalten die Mitglieder des HIB.art.chor, der Grande Dames und der Green Guys eine umfassende gesangliche Ausbildung. Seit der Gründung der Singakademie haben sich zahlreiche Talente zu Musikpädagogen, Sängerinnen, Sängern und Künstlerinnen entwickelt, die das Publikum auch als Gastauftritte bereichern. Ein zentraler Aspekt des Chors bleibt unverändert – die Leidenschaft für das Singen ist der einzige Zugangsvoraussetzung. Es gibt weder Teilnahmegebühren noch Vorabvorsingen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Prontolux Wedding beim Braut Foto Award nominiert

Arsonore präsentiert Programm für 2025

Johanna Zirngast mit One-Woman-Show für den guten Zweck