Konzert: „Schick Sisters“ begeistern mit ihrer Musik in der Komödie Graz

Die „Schick Sisters“ treten am 8. Mai in der Komödie Graz auf. Ihr neues Konzert-Programm trägt den Titel „Stories“. GRAZ. Am Donnerstag, dem 8. Mai um 19:30 Uhr, wird die beliebte Musikgruppe „Schick Sisters“ in der Komödie Graz ein unvergessliches Konzert geben. „Der Abend ist etwas für’s Herz – melodiös und voll Sinnlichkeit“, erklärt Katharina Schicho. Gemeinsam mit ihren Schwestern, die früher als „Dornrosen“ bekannt waren, freuen sie sich auf das „Heimkommen“. „Obwohl wir immer häufiger im Ausland auftreten, bedeutet uns dieser Abend in Graz besonders viel“, fügt sie hinzu. Siehe auch Jugendliche im Internet: Wie sexuelle Belästigung immer mehr zur Bedrohung wird! Ihre Hits im Gepäck Das Konzert-Programm „Stories“ vereint eine einzigartige Mischung aus Folkpop, französischen Chansons und Rock. „Wir erzählen aus einem bewegten, aber zufriedenen Leben voller Musik, richtiger Herausforderungen und wunderbarer Momente“, sagen die drei talentierten Sängerinnen. Zudem haben sie ihre größten Hits im Gepäck, die sie während des Abends präsentieren werden. Nach dem Erfolg ihres Debüt-Albums „Close Together“ und den vorhergehenden Touren, darunter „Perfect Day“ und „Free“, setzen die Schick Sisters auf eine neue Ära in ihrer musikalischen Laufbahn. Siehe auch Karl Schubert Schule: Liesinger Tanztheater Inspires Young People Karten für das Konzert können im Ticketzentrum unter der Nummer 0316(8000) oder online unter ticketzentrum.at erworben werden. Alternativ können Interessierte die Komödie Graz direkt unter der Nummer 0664/5369770 oder per E-Mail an [email protected] kontaktieren. Das könnte dich auch interessieren: Erlebe eine unvergessliche Sommer-Party in Graz, wo Tanzen und Feiern ohne Promille im Vordergrund stehen! Dieses Jahr wird es in Graz wieder eine Kinderstadt geben – eine großartige Möglichkeit für Kinder, zu lernen und zu spielen. Beim Lendwirbel 2025 gibt es nicht nur gute Laune, sondern auch beeindruckende Schnappschüsse von tollen Momenten. Siehe auch Das Online-Magazin für Junggebliebene: Die Evolution der Medizin

