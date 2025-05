Bis Ende des Jahres wird die Koralmbahn die Zug-Fahrzeit zwischen den Landeshauptstädten Kärntens und der Steiermark auf nur 45 Minuten verkürzen. ÖVP-Stadtrat Kurt Hohensinner kritisiert jedoch, dass Graz nicht richtig auf dieses „Jahrhundertprojekt“ vorbereitet ist, und übt scharfe Kritik an der KPÖ und den Grünen. GRAZ. Sollte der Zeitplan eingehalten werden, wird die Koralmbahnstrecke zwischen Klagenfurt und Graz im Dezember eröffnet. Ursprünglich wurde von der Stadt angekündigt, dass 15 neue Flexity-Straßenbahnen der Marke Alstom bereitgestellt werden, um den anstehenden Ansturm auf den Grazer Hauptbahnhof effizient zu bewältigen. Diese Straßenbahnen werden Teil eines umfassenden Verkehrsmodernisierungsplans sein, der das Ziel verfolgt, den öffentlichen Nahverkehr in der Region signifikant zu verbessern. Nach einem Besuch von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) und Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) verkündete die Holding Graz, dass die neu angeschafften Straßenbahnen erst im Jahr 2026 ihren Linienbetrieb aufnehmen werden. ÖVP-Chef Hohensinner äußerte sich alarmiert über diese Verzögerung: „Es handelt sich hierbei um ein Detail, das bewusst in den Hintergrund gerückt wurde und das erhebliche Auswirkungen hat.“ „Die verspätete Lieferung der Straßenbahnen stellt ein Symbol für das Versagen dieser Koalition im Verkehrsbereich dar. Es mangelt an Verantwortung, Tempo und Mut.“

ÖVP-Stadtrat Kurt Hohensinner Hohensinner kritisiert die Rathauskoalition dafür, die „Jahrhundertchance“ der Koralmbahn nicht optimal nutzen zu können und sieht eine ungenügende Aufwertung der Annenstraße, trotz der prognostizierten Steigerung der Passagierfrequenz. „Bislang haben wir keinerlei Initiativen der Kahr-Schwentner-Koalition gesehen. Für bedeutende Maßnahmen ist es ohnehin zu spät, aber selbst die grundlegendsten Forderungen bleiben unerfüllt,“ kritisierte der Stadtrat. Siehe auch Österreich: Warum die Abgabenlast im OECD-Vergleich alarmierend hoch bleibt! Unzufriedenheit über den ÖPNV-Fahrplan Hohensinner zeigte sich auch unzufrieden mit dem geplanten ÖPNV-Fahrplan für die Nacht. In einer Antwort der städtischen Verkehrsplanung auf eine Gemeinderatsanfrage hieß es, der letzte Zug der Koralmbahn erreiche Graz kurz vor Mitternacht. Zwar werde es noch einige Fahrmöglichkeiten geben, jedoch seien nicht alle Linien zu diesem Zeitpunkt in Betrieb. Hohensinner ist überzeugt, dass diese Situation unhaltbar ist: „Die Menschen werden mitten in der Nacht am Hauptbahnhof stehen gelassen, ohne Weiterreisemöglichkeiten. Und das in einem Projekt, das als Meilenstein der Mobilität gefeiert wird. Hier wird die Lebensrealität der Bürger ignoriert. Das ist das Ergebnis unzureichender Planung – es mangelt an Verantwortung, Tempo und Mut.“ Siehe auch Chovo Triumphs: Sängerin Erobert den Protestsongcontest 2025! Das könnte dich auch interessieren: Erster Blick auf die neuen Grazer Straßenbahnen Grüne fordern weniger Asphalt bei Schulflächen Derm Wassserstoffbus in Graz könnte bald das Gas ausgehen

This version includes additional context on the Koralmbahn project and urban transportation developments, while maintaining the original facts and structure.





Source link