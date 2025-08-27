Kostenlos: Wird es einen jährlichen Sperrmülltag für Neubauer geben?

Neubauerinnen und Neubauer könnten künftig ihren Sperrmüll kostenlos an einem jährlichen Sperrmülltag entsorgen. Dies fordern die Bezirksparteien Grüne und Neos, um die Müllentsorgung für alle Bewohner zugänglicher zu machen.

WIEN/NEUBAU. In vielen Haushalten stapeln sich alte Möbel, ausgediente Elektrogeräte und sperrige Kartons, doch oft erscheint der Weg zur Entsorgung umständlich und kostspielig. Um diesem Problem entgegenzuwirken, haben die Parteien Grüne und Neos einen Antrag zur Einführung eines kostenfreien Sperrmülltags ins Leben gerufen, der kürzlich in der Bezirksvertretung einstimmig angenommen wurde.

Der Antrag sieht vor, dass alle Bewohner des 7. Bezirks einmal jährlich die Gelegenheit haben, ihren Sperrmüll an zentralen Sammelstellen abzugeben. Diese Sammelstellen könnten an bestehenden Papier- und Restmüllcontainern in Wohnanlagen oder an öffentlichen Orten, wie beispielsweise bei Christbaumsammelstellen, eingerichtet werden.

Einfache Entsorgung

Die Abholung und Entsorgung sollen kostenlos erfolgen und in Zusammenarbeit mit der Magistratsabteilung für Abfallwirtschaft – MA 48 organisiert werden. Ziel ist es, eine niederschwellige, unkomplizierte Entsorgung zu gewährleisten, die insbesondere ältere Menschen, Personen ohne eigenes Transportmittel sowie Menschen mit geringerem Einkommen entlastet. Gleichzeitig verfolgt die Initiative das Ziel, illegale Müllablagerungen im öffentlichen Raum zu reduzieren.

Laut dem Antrag wird das Vorhaben auch als Vorbild für andere Bezirke angesehen. Die Einführung eines Sperrmülltags könnte ökologische Vorteile mit praktischen Erleichterungen für die Bevölkerung verbinden und einen Beitrag zur Verringerung des allgemeinen Abfallaufkommens leisten.

Ausgewählte Standorte

Aus dem Büro der Bezirksvorstehung heißt es: „Ein jährlich organisierter Sperrmülltag ist effizienter und umweltfreundlicher, als wenn sich jede Bürgerin und jeder Bürger einzeln um den Abtransport kümmert. Wir möchten Verkehr reduzieren, Kosten einsparen und den Menschen eine unkomplizierte Möglichkeit bieten, ihren Sperrmüll loszuwerden.“

Die Standorte für die Sammlung sind so geplant, dass sie leicht erreichbar und konzentriert sind. Weitere Informationen zur genauen Umsetzung sollen bekannt gegeben werden, sobald der zuständige Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) seine Entscheidung offenbart. Die Ankündigungen erfolgen über Social Media, Aushänge in Wohnanlagen sowie auf Plattformen wie MeinBezirk.

Die MA 48 äußerte sich zwar nicht direkt zum geplanten Sperrmülltag, stellt jedoch klar, dass bereits zahlreiche Möglichkeiten zur Sperrmüllentsorgung für alle Wienerinnen und Wiener bestehen. In Wien gibt es 13 Mistplätze und über 4.000 Altstoffsammelinseln.

