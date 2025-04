„Kostenlose Obst- und Schwimmkurse: Neue Angebote für Kinder und Jugendliche“

Die Kinder- und Jugendmillion in Wien setzt sich leidenschaftlich für die Belange der jüngeren Generation ein. In einem bedeutenden Schritt werden nun zwei neue Projekte realisiert, die Kindern und Jugendlichen kostenlos zur Verfügung stehen: Eine Apfelallee mit frei zugänglichem Obst und kostenlose Schwimmkurse.



WIEN/FLORIDSDORF. Um den Stimmen der jungen Wienerinnen und Wiener mehr Gehör zu verschaffen, setzt die Kinder- und Jugendmillion kontinuierlich innovative Ideen um. Der offizielle Startschuss für diese beiden neuen Initiativen wurde auf der Donauinsel gefeiert. Floridsdorf wird mit einer Apfelallee bereichert, während gleichzeitig kostenlose Schwimmkurse für die Jugend in Wienangeboten werden.

„Die Kinder- und Jugendmillion ermöglicht es allen jungen Menschen in Wien, aktiv an der Mitbestimmung teilzuhaben“, erklärt Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos). „Diese Projekte sind nicht nur ein Gewinn für Wien, sondern auch ein entscheidender Schritt, um Demokratie erfahrbar zu machen und das Engagement der nächsten Generation zu stärken“, betont sie.

Frisches Obst für alle

Die Idee für die Apfelallee stammt von den Jugendlichen des Vereins „JUVIVO.06“, die sich mehr Obst wünschten, das für jeden zugänglich ist. Dank der Finanzierung der Kinder- und Jugendmillion, die etwa 30.000 Euro betrug, wurde das Projekt erfolgreich umgesetzt. In der Nähe der U6-Station „Neue Donau“ wurden nun 40 Apfelbäume gepflanzt, die von der Abteilung Wiener Gewässer (MA 45) betreut werden, und an denen sich jeder frei bedienen kann.

„Die Bäume, deren Früchte geerntet werden dürfen, bieten mehr als nur Genuss. Sie fördern auch das Verständnis für die Natur und den Klimaschutz bereits bei Kindern. Damit setzen wir einen wichtigen Akzent für ein familienfreundliches Floridsdorf“, erklärt Bezirksvorsteher Georg Papai (SPÖ).

Gratis Schwimmkurse für die Jugend

Ein weiteres Highlight ist das Projekt „Wasserabenteuer – Gratis Schwimmkurse“. Diese Initiative wurde von Jugendlichen angestoßen, die aufgrund der Covid-19-Pandemie keine Möglichkeit hatten, das Schwimmen zu erlernen.

Ab Sommer wird 1.048 Kindern und Jugendlichen die Teilnahme an kostenlosen Schwimmkursen ermöglicht, wobei auch Schwimmabzeichen erworben werden können. Die Kurse finden in verschiedenen städtischen Bädern wie Amalienbad, Simmering, Theresienbad, Hietzing, Donaustadt, Döbling und Großfeldsiedlung statt. Die Anmeldung beginnt am 2. Juni 2025 um 8 Uhr und erfolgt online auf der Webseite der Wiener Bäder für Jugendliche im Alter von 6 bis 17 Jahren.

Die Kinder- und Jugendmillion unterstützt seit 2021 alle zwei Jahre Projekte, die von jungen Wienerinnen und Wienern zwischen 5 und 20 Jahren eingereicht werden. Von 148 eingereichten Ideen konnten die Kinder und Jugendlichen im Herbst 2023 aus 49 Vorschlägen online wählen.

Die zehn besten Projekte, darunter die Bepflanzung der Apfelbäume und die kostenlosen Schwimmkurse, werden unter der Leitung der Koordinationsstelle Junges Wien bei WienXtra im Auftrag der Stadt Wien umgesetzt.

