Kostenlose Veranstaltungen: Das „Wir sind Wien“-Festival verwandelt jeden Bezirk in eine Bühne

Von der Inneren Stadt bis nach Liesing: Das „Wir sind Wien“-Festival tourt von Sonntag, dem 1. Juni bis Montag, dem 23. Juni, durch alle Wiener Bezirke. Freuen darf man sich auf verschiedene Kultur- und Musikveranstaltungen bei freiem Eintritt.

WIEN/INNERE STADT. Im Juni wird das „Wir sind Wien“-Festival die gesamte Stadt in eine lebendige Bühne verwandeln: An 23 Tagen wird täglich ein anderer Bezirk zum Schauplatz kultureller Darbietungen und kreativer Aktivitäten. Und das alles bei kostenfreiem Eintritt, um Kultur für alle zugänglich zu machen.

Die Event-Reihe wird am Sonntag, dem 1. Juni, im Stadtpark mit Johann Strauss’ Operette „Indigo und die 23 Räuberinnen“ eröffnet. Die Vorstellung findet von 19 bis 20.30 Uhr statt und wird unter der Regie von Anna Bernreitner inszeniert. Diese Open-Air-Produktion ist Teil des Johann Strauss-Festjahres, das die Werke des Komponisten während des Festivals in allen Bezirken zelebriert.

Klassik bis Pop

Neben Theateraufführungen – darunter ein Nestroy-Stück und die preisgekrönte „Oskar Werner Wirtshaustour“ – bietet das Festival auch die beliebten Stadtspaziergänge zu historischen Erinnerungsorten. Am Dienstag, dem 10. Juni, wird von 17 bis 19 Uhr die Kunst im öffentlichen Raum in Favoriten erkundet, wo Teilnehmende viele beeindruckende Installationen entdecken können.

Das musikalische Angebot reicht von klassischer Musik bis hin zu Pop. Eine spezielle Veranstaltungsreihe ist dem Komponisten Antonio Salieri gewidmet. Bei den „Baulückenkonzerten“ wird das Stadtraumangebot von Künstlerinnen und Künstlern belebt. So tritt der moderne Musikact „Oehl“ am Mittwoch, dem 4. Juni, in der Karl-Farkas-Gasse 1 im 3. Bezirk auf.

Angebot für Kinder

Der Veranstaltung werden auch kinder- und jugendfreundliche Angebote nicht fehlen. Dazu zählt ein aufregendes Steckenpferd-Derby, bei dem die Kleinen ein Steckenpferd auswählen und eine Kür reiten können. Diese spaßige Aktivität findet am Donnerstag, dem 5. Juni, von 14 bis 16 Uhr im Bruno-Kreisky-Park in Margareten statt.

Darüber hinaus stehen kreative Erlebnisse wie der Robinson Abenteuerspielplatz in Döbling und die Tanzperformance „Eat Sleep Dance Repeat“ am 15. Juni im Vogelweidpark in Rudolfsheim-Fünfhaus auf dem Programm – eine perfekte Möglichkeit, den Sommer abwechslungsreich zu beginnen.

Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) betont den sozialen Wert des Projekts: „Kultur wird so direkt in die Grätzl gebracht und für alle zugänglich gemacht.“ Für weitere Informationen und das vollständige Programm besuchen Sie bitte www.wirsindwien.com.

