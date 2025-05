Kostenloser Eintritt: Eggenberger Noppelbad eröffnet Mitte Juni erneut

In der Gaswerkstraße laufen die Vorbereitungen auf die anstehende Badesaison im Noppelbad. Diese beginnt Mitte Juni im Familienbad, das bis in den September täglich von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet hat. GRAZ/EGGENBERG: Das Noppelbad ist ein beliebtes Ziel für junge Familien in Graz und bietet eine familienfreundliche Umgebung für unbeschwerte Sommertage. Besonders für Kleinkinder ist das flachere Becken mit einer Wassertiefe von nur 80 Zentimetern ideal, um erste Erfahrungen im Wasser zu sammeln und sich abzukühlen. „Ein Sommerbad, das ohne Eintritt zugänglich ist, ist in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten keine Selbstverständlichkeit. Umso schöner, dass wir den Grazer Familien auch heuer wieder dieses Angebot im Bezirk Eggenberg machen können. Mein Dank gilt hier insbesondere den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, erklärt Stadtrat Manfred Eber, der für die städtische GBG (Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH) zuständig ist, die das Familienbad betreiben. Siehe auch Rathaus: Polizei weist "Sicherheitslücke" beim Wiener Christkindlmarkt zurück Das Noppelbad ist nicht nur ein Ort zum Schwimmen, sondern fördert auch das soziale Miteinander. Familien aus Graz und Umgebung können hier kostenlose Zeit miteinander verbringen, was besonders in einer Zeit, in der Freizeitaktivitäten oft kostspielig sind, von Bedeutung ist. Die Stadt Graz setzt sich aktiv dafür ein, dass öffentliche Schwimmbäder attraktiv und preiswert bleiben, um allen Bürgern den Zugang zu ermöglichen. In den letzten Jahren hat sich das Noppelbad als ein wichtiger Teil der Gemeinschaft in Eggenberg etabliert. Es bietet zahlreiche Veranstaltungen, wie Schwimmkurse für Kinder und Familien-Events, die zusätzliche Attraktivität bieten. Die Vorfreude auf die Badesaison steigt, während die Vorbereitungen für die Saison in vollem Gange sind. Siehe auch Tiergarten Schönbrunn: Nacktmulle kommen im Wüstenhaus zur Welt Das könnte dich auch interessieren: Grazer Sportler eröffnen den Sommer

