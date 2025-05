Kostenloses Event: Wiener Nachbarschaftstag begeistert mit vielfältigem Programm

Am 23. Mai findet in Wien der jährliche Nachbarschaftstag statt, an dem rund 200 Veranstaltungen über die gesamte Stadt verteilt angeboten werden. Die Teilnahme ist für alle kostenlos.

WIEN. Unter dem Motto „Auf gute Nachbarschaft“ wird am 23. Mai in Wien ein Tag gefeiert, der die Gemeinschaft in den Vordergrund rückt. Organisiert vom Wiener Hilfswerk, in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnerorganisationen, bietet der Aktionstag ein abwechslungsreiches und kostenfreies Programm – von Picknicks bis hin zu Musikstunden, Theateraufführungen und gemeinschaftlichem Kochen.

Die Veranstalter betonen, dass es ihr Ziel ist, den nachbarschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und der zunehmenden Anonymität in urbanen Lebensräumen entgegenzuwirken. Seit dem ersten Nachbarschaftstag 1999 in Paris hat sich dieses Konzept zu einer globalen Bewegung entwickelt. In Wien wird der Tag seit 2008 gefeiert, und mittlerweile beteiligen sich alle Bezirke mit etwa 200 Veranstaltungen.

„Gute Nachbarschaft im Kleinen sichert ein harmonisches Zusammenleben im Großen. Wien ist keine anonyme Stadt – Wien ist die Stadt des Miteinanders und des sozialen Zusammenhalts. Hier sind die Menschen einander nicht fremd. Das macht Wien so lebenswert“, erklärt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), der erneut den Ehrenschutz des Nachbarschaftstags übernimmt.

Von Musizieren bis Kochen



Auch Karin Praniess-Kastner, Präsidentin des Wiener Hilfswerks, hebt die gesellschaftliche Bedeutung des Tages hervor: „Wo soziale Inklusion gelingt, entstehen mehr Verständnis und gegenseitiger Respekt, was das Zusammenleben friedlicher und konfliktfreier macht.“ Studien zeigen, dass soziale Interaktionen im Wohnumfeld das Wohlbefinden steigern und auch gesundheitsfördernde Effekte haben können.

Der Nachbarschaftstag dient dazu, Gespräche zu fördern, neue Gesichter aus der Nachbarschaft kennenzulernen und generationenübergreifend voneinander zu lernen. Alle Wienerinnen und Wiener sind herzlich eingeladen, an diesem besonderen Tag teilzunehmen. Alle Veranstaltungen am Nachbarschaftstag 2025 findest du hier.

Wiener Nachbarschaftstag 2025

Wann: Freitag, 23. Mai

Wo: Veranstaltungen in ganz Wien

Für weitere Informationen erreichst du uns unter +43 1 512 36 61 – 3650 oder [email protected].

